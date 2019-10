Færdig i 'Vild med dans'

Fredag aften blev endestationen for Michael Maze og hans partner, Mie Moltke, i 2019-udgaven af 'Vild med dans'.

- Jeg er bare super glad for, at jeg nåede så langt i programmet, siger bordtennisstjernen selv oven på den dårlige nyhed.

- Det var en oplevelse, og vi kunne ikke have gjort det bedre.

Parret kommer dermed ikke med til næste uges special, hvor der samles penge ind til fordel for kræftramte. I den forbindelse rykker hele showet ud på Det Kongelige Teaters gamle scene, og der vil ikke blive stemt nogen hjem.

Parret skule i omdans mod Mikkel Kessler og Mille Funk, men formåede i sidste ende ikke at overbevise seerne om at lade dem blive. De kan dog bryste sig af at være kommet halvvejs igennem showet.

'Vild med dans'-favoritter misser vigtig prøve

Nybagt far

Det var ellers en stille aften uden de helt store overraskelser i konkurrencen - hvis man da lige ser bort fra, at Jakob Fauerby netop er blevet far til en velskabt lille pige.

Den dansende skuespiller havde derfor travlt med at komme ud af studiet, da tæppet faldt, og kameraerne slukkede.

Samme situation har hans partner, Silas Holst, stået i, da han ligeledes blev far en fredag, hvor han skulle på gulvet i 'Vild med dans'.

Kæmpelykke: Jakob Fauerby er blevet far

Rift om pladserne

Sidste fredag måtte vi sige farvel til Birgit Aaby og hendes partner, Frederik Nonnemann, der længe havde været spået en exit af bookmakerne.

Ugen før var det Christel Pixi og Thomas Evers Poulsen, der stod for skud.

Tredje program blev endestationen for skuespilleren Marie Bach Hansen og hendes dansepartner, Martin Parnov Reichhardt, mens Anne Dorte Michelsen og Mac Christensen var de første, der måtte forlade konkurrencen.