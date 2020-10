'Vild med dans' måtte her til aften sige farvel til endnu et par

Femte liveshow blev endestationen for Vicky Knudsen og Martin Reichhardt, der er færdig i 'Vild med dans' efter omdans mod Wafande og Mie Moltke.

Det er facit efter et begivenhedsrigt 'Vild med dans', hvor Hilda Heicks kjole gik i stykker, Silas Holst gav den gas i høje hæle og Emili Sindlev leverede en dans, hvor hun skulle forsøge at ligne, hvad hun selv kaldte 'en creepy dukke'.

Dagens Halloween-special slap Emili Sindlev og Mads Vad bedst fra, da de blev belønnet med imponerende 38 point - ét mere end Merete Mærkedahl og Thomas Evers-Poulsen, mens Vicky Knudsen og Martin Reichhardt nærmest traditionen tro havnede helt i bund med 16 point.

Foto: Mogens Flindt

At Wafande og Mie Moltke havnede i omdans, var noget af et chok, da parret faktisk fik fjerdeflest point denne fredag aften.

Til slut skulle to dog i omdans, da point fra de seneste to programmer og seerstemmer blev talt sammen. Efter en direkte duel blev det et farvel til Vicky Knudsen og Martin Reichhardt.

- Jeg synes, det kunne man også meget tydeligt se, at vi holder meget af hinanden, jeg har haft den mest sympatiske danselærer, men også en stejl læringskurve. Jeg kan mærke, hvor langt jeg har rykket mig, sagde Vicky Knudsen efter sit exit.

Foto: Mogens Flindt

Følg med på Ekstra Bladet i aften og henover weekenden for at se masser af reaktioner fra deltagerne.