Færdig i 'Vild med dans'

Knust Janus: - Jeg er virkelig trist

Det var i forbindelse med generalprøven, at Janus Bakrawi måtte udgå med store smerter i sin læg.

- Jeg er virkelig trist og ærgerlig over, at vi må udgå af 'Vild med dans'. Jeg havde glædet mig til at danse i aften og forhåbentlig komme videre, men jeg kan lige nu ikke støtte på mit ben, så det er umuligt for mig at danse. Jeg har fået en kraftig fibersprængning i læggen, som nu skal have ro, lød fra skuespilleren.

- Jeg er så glad for, at vi nåede så langt, det har været en fantastisk rejse. Tusind tak til alle jer, der har støttet og heppet på os - det betyder enormt meget!

Også hans partner, Karina Frimodt, var selvfølgelig ked af, at skaden satte en stopper for dansen.

- Jeg er så ked af, at det skulle ende på denne måde. En skade kan man ikke gøre for, men det er virkelig en flad fornemmelse at udgå på den måde. Jeg ville meget hellere udgå, fordi man er stemt ud, så har man trods alt gjort alt hvad man kunne.

- Jeg synes det er så ærgerligt, for Janus har jo gjort det så sindssygt godt og han ville så gerne gøre det perfekt hver fredag! Jeg har nydt timerne sammen med ham, er så glad for at have lært ham at kende, og jeg er dybt dybt imponeret over, at hans performergen altid havde en ekstra knap i vores danse fredag kl.20, men også glad for at folk fik set hvor sød, rolig og ærlig Janus er!