Færdig i 'X Factor': Her er hans reaktion

Tredje gang i farezonen blev den sidste for Ankerstjernes unge solist Patrick Smith.

Fredag aften stod han endnu engang i den frygtede farezone sammen med Oh Lands pigegruppe Echo. Blachman viste dog ikke Patrick nogen nåde og valgte efter en del betænkningstid at sende den unge spillemand hjem.

Alligevel smilede Patrick Smith over hele femøren, da Ekstra Bladet mødte ham, umiddelbart efter det stod klart, at han nu er færdig i 'X Factor'.

- Antallet af gangene i farezonen tænker jeg ikke så meget over. Min rejse i 'X Factor' er slut, men min rigtige rejse er først lige begyndt. Det har jeg det sindssygt godt med. Jeg er mega glad. Menneskerne er jo stadig glade, selvom der er en, der er røget ud. Og det er jo fantastisk, lød det fra Patrick Smith.

Blachman traf valget: Jeg har lyst til at smide jer alle ud

Selvom 'X Factor' har været en noget blandet fornøjelse for Patrick Smith, der undervejs har haft sine nedture, er han glad for, at han har været en del af programmet.

- Jeg har det godt. Er man kok og står i en restaurant 24 timer i døgnet, råber man også. Det her er mit arbejde, og det er det, jeg gør mig i. Så der har været hårde dage, og sådan er det. Sådan er det med alle slags jobs, lyder det fra Patrick Smith.

- Det er aldrig rart at være i farezonen, siger Patrick Smith. Foto: Mogens Flindt

På trods af sit exit fra 'X Factor' har han dog masser af håb for sin musikalske karriere.

- Det er fantastisk musik, der er hele vejen rundt blandt mine 'X Factor'-kolleger. 'X Factor' var ikke starten på noget for mig. Jeg var i gang med min musik. Det her var noget, der kom i rejsen. Det er fantastisk. Det er det stadig, og i morgen vil 'X Factor'-forløbet stadig være fantastisk for mig. Jeg er bare glad for at give noget dansk musik til nogle landsmænd, siger Patrick Smith videre.

Kæmpe lyd-kiks: Her er synderen

Vil savne det

Ifølge Patrick Smith kommer han især til at savne de andre deltagere, som han har opbygget et tæt forhold til under sin 'X Factor'-rejse.

- Det har været fantastisk, men lad os lægge lamperne ned og stemmerne og røgen og alt det der. De mennesker, du møder, er så dejlige og så nære, og det har givet mig sindssygt meget. Det er også det, jeg vil tage med mig. Jeg vil tage det, man lærer af de her mennesker, med mig, siger han med et smil.

Et rørende øjeblik mellem Ankerstjerne og Patrick Smith. Foto: Mogens Flindt

Især hans venskab med sin mentor, Lars Ankerstjerne, har betydet meget for ham, og det er han bestemt ikke klar til at give afkald på.

- Mig og Anker fortsætter. Man kunne ikke kalde det et venskab, hvis det sluttede nu. Jeg holder meget af ham. Vi har lært hinanden at kende på meget kort tid, men jeg er slet ikke færdig med ham endnu.

'X Factor'-stjernens lange kamp: Jeg troede ikke på mig selv

Patrick Smith er da slet heller ikke færdig med musikken, fordi hans 'X Factor'-eventyr er slut. Snarere tværtimod.

- Jeg skal ud og spille en masse. Jeg skal have udgivet mit eget nummer, som jeg spillede i dag i farezonen, i en helvedes fart og skrive sange. Nu har man fået kontakterne og alt det her. Jeg vil udgive på dansk, være dansk artist og spille på dansk, siger han.

- Jeg er stolt af mig selv og laver ikke om på mig selv, understreger en glad Patrick Smith.

Chok-exit: - Der må være sket en fejl

Værdigt exit

Også Lars Ankerstjerne var i godt humør efter fredagens liveshow på trods af, at han nu har en deltager mindre i sin fold.

- Jeg synes, det var en totalt værdig exit for Patrick. Det har været en vild kamp både professionelt og menneskeligt med ham. Jeg synes, det var helt vildt rørende, det han lavede. Han er en gudsbenådet historiefortæller, og både ham og jeg følte det, siger Ankerstjerne og fortsætter:

- Hvis folk ikke føler det, er der heller ikke mere at gøre. Det er seerne, der bestemmer, siger han .

Ankerstjerne fortæller dog, at samarbejdet mellem ham og Patrick Smith ikke slutter med 'X Factor' Normalt skriver Lars Ankerstjerne sange for hitmagere som Rasmus Seebach, og han har lovet at skrive en sang til Patrick også.

- Jeg vil i hvert fald hjælpe ham, hvis jeg kan sende ham på den rigtige vej, så vil jeg sgu gøre det, siger Ankerstjerne.