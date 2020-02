Færdig i 'X Factor': Her er hans reaktion

Ét liveshow.

Mere blev det ikke til for 23-årige Nicklas Mietke, der fredag blev den første deltager til at ryge ud af 'X Factor'.

Det skete efter omsang med Mathilde Caffey. En dyst, som sidstnævnte slap bedst fra ifølge Ankerstjerne, der stod med det endelige valg.

I minutterne efter det hurtige farvel var der dog overskud at spore hos Nicklas Mietke.

- Jeg er trist og lidt ked af det selvfølgelig, men det er en følelse af at være stolt af mig selv og tilfreds med det, jeg gjorde. Jeg føler virkelig ikke, jeg kunne have gjort mere. Jeg ville på ingen måde lave noget af det om, fordi det repræsenterede virkelig bare, hvilken kunstner, jeg er, og hvilken vej jeg vil, sagde Nicklas Mietke til Ekstra Bladet.

- Hvad fortæller det dig så, at det ikke var nok til at gå videre fra første liveshow i 'X Factor'?

- Det gik ikke i folks smag lige nu, men jeg er helt sikker på, at hvis jeg fortsætter og tror på mig selv, så skal det på et tidspunkt blive godt nok til andre også.

Nicklas er stolt af sin egen præstation, selvom han røg hjem. Foto: Aleksander Klug

Nu skal han hjem og slappe af og komme sig over fredagens afgørelse. Derefter vil han klø på for at skabe sig en karriere.

- Du virker ikke super trist?

- Det er jeg, men jeg tror bare, det er, fordi jeg er så stolt over det, jeg gjorde, og jeg er så tilfreds med det, jeg gjorde. Så jeg er trist over at være ude, men jeg kan ikke være trist over min performance, for jeg gjorde det virkelig så godt, jeg kunne.

Se det fulde interview med Nicklas, der altså nu er færdig i 'X Factor', i videoen over artiklen.