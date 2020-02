Færdig i 'X Factor'

Forventningerne var skyhøje, men den helt store favorit i årets ’X Factor’, Alma Agger, lod sig ikke påvirke og leverede varen i årets første liveshow.

Det skete på en fredag aften, hvor Nicklas Mietke måtte forlade programmet efter omsang mod Mathilde Caffey. Dermed blev Oh Land den første til at sige farvel til en deltager.

Men det helt store samtaleemne hjemme i stuerne fredag aften må have været den 20-årige Alma Agger, der fremførte French Montana og Swae Lee-nummeret ’Unforgettable’.

Hvis hun får svært ved at sove natten til lørdag efter at have hørt dommernes rosende ord, forstår man det godt.

- Du er så vanvittigt dygtig. Hold kæft hvor er du dygtig, lød det bramfrit fra Lars Ankerstjerne, der blev suppleret af Nanna ’Oh Land’ Fabricius.

- Man har store forventninger til dig, for du har hele pakken. Du har standardkittet, når man leder efter en popstjerne. Du kommer sikkert fra start. En blød start. Jeg glæder mig til at se, hvor I tager det videre herfra. Du er uden tvivl en kæmpe spiller her i ’X Factor’. Det er der ikke nogen tvivl om.

Mathilde Caffey var meget rørt, efter det stod klart, at hun skulle i omsang. Foto: Aleksander Klug

Bedste i 12 år

Thomas Blachman tog den skridtet videre. På nær en enkelt afstikker i 2010 har han været en fast del af dommerpanelet siden 2008, og han har sjældent hørt magen.

- Det her var måske en af de vildeste præstationer i et første liveshow i 12 år. Du er en fuldstændigt vanvittig sangfugl, konstaterede han.

Generelt var niveauet højt.

Illona Mihaela Artene var måske den, der kom tættest Alma Aggers musikalske niveau, mens bundproppen på bookmakernes liste over favoritter, Kaspar ’Kali’ Andersen, tog røven på både seere og dommere ved at skrive sit eget nummer ’Ingen skam’, hvor han rappede om sin personlige rejse i ’X Factor’ og livet generelt.

Dansenørden fra Danfoss, Emil Wismann, gik videre til næste liveshow. Foto: Aleksander Klug

Undervejs i teksten takkede han Oh Land for at tro på ham og rappede, at det nok var den største chance han får.

- Der var sgu mange ting i det her, som jeg decideret elskede, konstaterede Ankerstjerne.

Men til slut var det tid til et farvel, og det blev Nicklas Mietke, der måtte lade livet i programmet. En afgørelse Ankerstjerne skulle træffe.

- Man prøver at finde ud af, hvad kan der komme ud af samarbejdet. Jeg sagde, jeg ville røres. Og du rører mig altså mere, så jeg sender Nicklas hjem, lød det fra Ankerstjerne.

- Tak vil jeg egentlig bare gerne sige til Nanna (Oh Land, red.) for at tro på mig. Det samme til holdet bag. Det betyder virkelig meget, og det er jeg virkelig glad for, sagde Nicklas Mietke efter sin exit.