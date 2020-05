Færdig i 'X Factor'

Så gik den ikke længere for Oh Lands solist Ilona.

For hende sluttede 'X Factor'-eventyret nemlig lige inden finalen, da det stod klart, at det var hende, der havde fået færrest stemmer af seerne hjemme i stuerne og dermed måtte takke af efter fredagens semifinale.

- Jeg skal lige sluge den. Jeg kommer til at savne jer alle, lyder det fra Ilona efter exitet.

- Det har været vidunderligt at være med. Tak, fordi du har taget mig med på denne rejse. Det har været hårdt at stå her til tider, men I kommer til at se meget mere til mig, siger hun videre.

Dermed står Oh Land uden en eneste deltager i finalen.

Ilona er ude af 'X Factor' lige inden finalen. Foto: Mogens Flindt

Fredag 22. maj bliver første finaleaften, hvor deltagerne skal på scenen to gange hver, og det bliver med en sang, deres dommer har valgt og i en duet med en gæstesolist.

I anden og sidste finaleaften lørdag 23. maj skal tre deltagere synge deres vindersange.

Efter aftenens afgørelse står det klart, at det er Alma Agger, Smokey Eyes, Emil Wismann og Mathilde Caffey, der skal kæmpe om at blive vindere af 'X Factor' 2020.

Dermed har Blachman tre solister med i finalen, mens Ankerstjerne har en.