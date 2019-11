Færdig som vært på DR-program

I øjeblikket er optagelserne til den nye sæson af DR's madprogram 'Maddysten' i fuld gang.

Men når programmet igen får premiere om et par måneder, bliver det uden Timm Vladimir, som i sidste sæson fungerede både som vært og dommer i programmet.

I stedet tager tv-kokken Gorm Wishweh over som dommer og gør dermed kokkene Dak Wichangoen og Louisa Lorang selskab.

Til Ekstra Bladet fortæller Timm Vladimir, at han har været nødt til at melde afbud til madprogrammet i år på grund af tidspres.

- Jeg har desværre måttet melde fra til den kommende sæson af 'Maddysten', da jeg ikke kunne få min kalender til at gå op med de mange optagelser i Randers - væk fra familie og forretning, siger han og fortsætter:

- Optagelserne er også faldet oveni en periode, hvor min kone rejser rigtig meget, så det har desværre ikke kunnet gå op. Det er super ærgerligt, for jeg var rigtig glad for at være med i 'Maddysten', og jeg ville gerne have optaget en sæson til. Man kan ikke nå det hele, og så blev det 'Maddysten', der måtte give sig denne gang, siger han videre.



Timm Vladimir er lige nu aktuel i 'Den store bagedyst', hvor han igen i år er vært. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Timm Vladimir er dog sikker på, at Gorm Wishweh vil gøre det fremragende i programmet.

- Jeg er sikker på, at Gorm bliver super god, og jeg glæder mig mega meget til at følge med i sæsonen fra seersiden, understreger Timm Vladimir.

Også Gorm Wishweh selv glæder sig til at tage over som dommer. Nyheden om den nye tjans har han blandt andet delt på sin Instagram-profil.

'Jeg skal være dommer i Maddysten!! Nogle gange er man så heldig, at man må knibe sig i armen. Det her går min min tid med pt. ud over fantastiske Gorms Pizza. De bedste kollegaer, det sejeste team og det dejligste program', skriver han til et billede, hvor han sidder sammen med sine to meddommere.

Nyheden om, at Gorm Wishweh skal være vært på 'Maddysten' kommer, efter han forleden fortalte til Ekstra Bladet, at han har droslet kraftigt ned for projekter i resten af 2019 og 2020 i kølvandet på, at han har kæmpet med stresssymptomer. Her har han dog prioriteret at få tid til dommertjansen på 'Maddysten'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR i forbindelse med ændringen i 'Maddysten'.

