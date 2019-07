Færdig: Udgår af TV2-program efter hjerteproblemer

I aftenens afsnit af TV2-programmet 'Korpset' måtte den 27-årige aspirant Anders Haurballe udgå af programmet.

Det til trods for, at han havde kæmpet bravt hele vejen igennem og gjort sig positivt bemærket hos de tre instruktører.

Alligevel måtte han aflevere sit armbind, fordi 'Korpsets' læge vurderede, at det var for farligt at lade ham fortsætte. Anders Haurballe havde nemlig alvorlige problemer med hjertet, der slog uregelmæssigt.

- Et døgn inden, at jeg udgik, mærkede jeg en boblende fornemmelse i brystet. Jeg har mærket det før, hvor jeg havde hjerteflimmer. Jeg valgte at holde ud trods ubehagen. Men det holdt mig vågen om natten. Vi får ikke lov at sove meget, men til sidst blev jeg vækket af det. Det føltes, som om nogen trykkede mig i brystkassen, mens jeg trak vejret, og det blev mere og mere hyppigt, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Røg i latrinet: Faldt i 40 mænds lort

Nybagt far

Det var ikke med Anders Haurballes gode vilje, at han lod sig tilse af en læge i første omgang. Men tanken om familien derhjemme fik ham alligevel på andre tanker.

- Jeg var nybagt far til min datter, som på det tidspunkt var 11 måneder. Jeg indså, at det trods alt kun var et tv-program, og at jeg var nødt til at anmode om at se en læge, der kunne vurdere, om det var forsvarligt, at jeg fortsatte, siger han og fortsætter:

- Der sker noget i ens hoved, når man bliver forælder. Men jeg har lovet min datter, at jeg vil blive 100 år, og det blev afgørende for, at jeg valgte at sige stop. Det er nok ikke en hemmelighed, at jeg ikke havde gjort det samme, hvis det var sket for to år siden. Men der skete noget, da jeg stod med hende i mine arme for første gang, og når lægen sagde, at det var livsfarligt at fortsætte, så var det på tide at stoppe, siger han.

Selvom det var den mest fornuftige beslutning at forlade programmet, gik det Anders Haurballe på længe efter.

- Jeg havde det rigtig, rigtig svært efterfølgende, fordi jeg var jo slet ikke færdig i programmet. Jeg følte mig slet ikke træt, og jeg havde meget mere at give både mentalt og fysisk.

Anders måtte forlade programmet, fordi lægerne vurderede, at det ikke var forsvarligt, at han fortsatte. Foto: TV2

Ingen problemer

I dag har Anders Haurballe det trods hjerteproblemerne helt fint, og han har ikke mærket noget til det længe.

- Jeg blev kørt på hospitalet og fik taget EKG og blodprøver, da jeg udgik af programmet, og jeg fik en god snak med hjertelægen. Jeg har før taget anabole steroider, og lægen mente, at det er det skift, jeg har lavet, hvor jeg pludselig er stoppet med det, men stadig har trænet meget hårdt op til programmet, der har gjort det. Jeg levede stadig på samme måde, selvom jeg havde smidt steroiderne. Det skift gik for hurtigt, og det var gået ud over hjertet, siger han.

- Men jeg har ikke mærket noget til det siden. I dag har jeg det rigtig godt, og jeg kan træne hårdt igen.

Se også: 'Korpset' er tilbage: - Primadonnaerne skal nok blive udfordret

Brugte steroider

Forud for sin deltagelse i 'Korpset' havde han dog oplevet en lignende episode, hvor hans hjerte sagde fra på grund af steroiderne.

- Efter jeg var stoppet med steroider, blev jeg kørt på hospitalet med mistanke om en blodprop i hjertet. Jeg kom på sygehuset, og forskrækkelsen ved det og det at blive lagt i en ambulance foran sin lejlighed og kunne kigge op på min kæreste og min datter, der begge stod og græd og kiggede, det var wake-up call, siger han.

Trods den tidlige exit har aspiranten ikke fortrudt sin deltagelse i 'Korpset', og han kunne godt finde på at være med igen, hvis muligheden opstod.

- Jeg sender en ny ansøgning, hvis de åbner op igen, selvom de ikke vil have folk med, der har været med før. Det har været den fedeste oplevelse at være med, og jeg har lært så meget.

- Selvfølgelig var det hårdt at skulle forlade programmet - især mentalt. Men hvis jeg havde ventet længere, så siger lægen, at det var gået meget værre. Og så havde det måske været med blå blink og hjertesvigt, så det var den rigtige beslutning.

I dag er Anders Haurballe i gang med at uddanne sig til ambulanceredder, og så drømmer han om at komme ind i frømandskorpset.