Falke fra 'Tinka' trænede til fingrene blødte

22-årige Viilbjørk Malling Agger er i øjeblikket aktuel i TV2-julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', hvor hun har sin store debut som skuespiller.

Viilbjørk går dermed i sine forældres, Søren Malling og Petrine Aggers, fodspor, og der er ingen tvivl om, at hun bestemt er glad for at have fået muligheden.

- Jeg blev ringet op af en caster og spurgt, om jeg ville komme til casting. Det gjorde jeg så, hvor instruktøren og casteren var til stede. To uger senere fik jeg et opkald, hvor jeg fik at vide, at jeg havde fået rollen. Det var en meget klassisk måde at få en rolle på, fortæller Falke til TV2.

'Tinka' klar til at droppe ud af gymnasiet

Viilbjørk som Falke i julekalenderen. Foto: Per Arnesen/TV 2

Hun løfter desuden sløret for, at det krævede hård træning at blive klar til rollen:

- Jeg trænede bueskydning med Lars Andersen, som er verdens hurtigste bueskytte, både før og under optagelser. Det var helt vildt udfordrende, fordi man skal virkelig have hård hud på fingerne. Og det var vinter og dermed ekstra hårdt for fingrene. Jeg gik derhjemme og øvede bevægelsen ved at tage en pil, lægge den på buen og skyde - altså uden at have bue og pil. Og nogle gange måtte vi stoppe træningen, fordi mine fingre blødte, fortæller hun og afslører, at det bestemt var en kold fornøjelse at optage om vinteren.

- Det var svært at holde varmen. Vi havde sådan noget elektrisk varmetøj under kostumerne, men jeg er meget kuldskær. Vi har jo det samme tøj på hver dag, så jeg var rigtig glad for, at jeg havde en tyk sweater på som mit kostume. Til gengæld blev det så varmere i vejret, og så hadede jeg virkelig at have den tykke sweater på. Men vores kostumer er jo fantastiske. Det har taget tre uger at lave Falkes jakke, fortæller hun.

'Tinka og Kongespillet' sendes hver aften klokken 20.00 TV2 og TV2 Play. Foto: Per Arnesen/TV2

Messi giver Tinka sparket: Julekalender-krig på vej

Hopper ikke fra tårnet

Mens det er Viilbjørk selv, der skyder med bue og pil i julekalenderen, fortæller hun, at det ikke er ægte, da hun hopper ud ud fra tårnet.

- Jeg troede i lang tid, at jeg skulle hoppe rigtigt ud fra tårnet. Måske med nogle seler. Men det skulle jeg heldigvis ikke, da jeg så, hvor højt tårnet var. Vi lavede nogle optagelser på tårnet, hvor jeg springer. Og så er de optagelser sat sammen med nogle andre optagelser fra et studie, hvor jeg blev hejst fire-fem meter op i luften og landede på en madras, forklarer hun og fortæller, hvad der var det sværeste for hende under optagelserne:

- Det var at holde masken og ikke grine, når man var overtræt på lange optagedage. Særligt er der en scene, som ikke har været sendt endnu, hvor Grot og Birk gjorde det virkelig svært for Tinka og mig at holde masken.

Husker du Martine fra 'Julestjerner'? Her er hun i dag