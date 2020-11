Familiekrig: Det sagde hun bare ikke ...

Fredag aften dukkede tv-vært Sara Maria Franch-Mærkedahl, der selv vandt 'Vild med dans' sammen med Silas Holst tilbage i 2014, op i 'Vild med dans'-studiet.

Denne gang var det dog ikke for selv at kridte danseskoene, men for at støtte sin kusine, skuespiller Merete Mærkedahl, der i år er med i 'Vild med dans' og danser sammen med Thomas Evers Poulsen.

Da Ekstra Bladet mødte Sara Maria Franch-Mærkedahl, inden det gik løs med 'Vild med dans' fredag aften, var hun splittet omkring, hvem hun holdt mest med - sin kusine eller sin gamle dansepartner.

- Man er altid lidt splittet. Man har vel altid en forkærlighed for den, man har danset med, men det lyder dumt at sige, at blod er tykkere end vand, for jeg holder virkelig meget af Silas, men jeg er her selvfølgelig for at heppe på min kusine, sagde Sara Maria og fortsatte med at fortælle, at hun er sikker på, at hendes kusine kan gøre hende selv kunsten efter og vinde 'Vild med dans'.

- Hun er vidunderlig og dejlig og skøn. Jeg vidste ikke, at hun kunne danse sådan der. Hun har en god musikforståelse, og så er hun skuespiller. Det er et plus deroppe, sagde hun og fortsatte:

- Jeg satser på, at hun har vinderpotentiale, selvom jeg synes, det er meget rart at have den alene. Ej, jeg håber, hun vinder, grinede Sara Maria.

Efter fredagens 'Vild med dans', hvor Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen endnu en gang gik sikkert videre, reagerede Mærkedahl på sin kusines udmelding om, at hun måske ikke er helt klar til at dele 'Vild med dans'-trofæet med en slægtning.

Sara Maria vandt 'Vild med dans' i 2014. Foto: Mogens Flindt

- Så for satan ... Sagde hun det? Det sagde hun bare ikke ... Nå, sagde hun med et grin og indikerede, at der nu ville falde brænde ned.

Mærkedahl og Evers Poulsen var i den forbindelse ikke meget for at spå om deres egne vinderchancer.

- Vi er jo kun i program syv, og der er fem tilbage, sagde Thomas Evers Poulsen, mens Merete Mærkedahl fortsatte:

- Jeg ser kun en fredag frem. Der er stadig flere danse, jeg ikke har fået lov at danse, så for mig er det bare fedt, at jeg hver fredag får lov at prøve en ny dans. Så prøver vi at gøre den så godt som muligt, sagde hun og blev suppleret af sin partner:

- Jeg har vundet semifinalen før og er stadig ikke kommet i finalen, så jeg tror ikke på det, før jeg står der.

Gode råd

Merete Mærkedahl fortæller, at hun har nydt godt af sin kendte kusines råd undervejs i 'Vild med dans'.

- Jeg har selvfølgelig snakket med Sara om det, inden jeg sagde ja til at være med. Hun har fortalt mig lidt om, hvordan det er at være med. Jeg har korresponderet med hende undervejs, så det har været super dejligt, og selvom hun har sagt det der, så har hun været super støttende i aften, sagde Merete Mærkedahl med et grin og fortsatte:

- Det kunne da være mega fedt med to gange Mærkedahl med sejren. Men nu må vi se. Vi tager en fredag ad gangen.

