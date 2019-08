Fandt kærligheden på tv: Nu går de efter rabat

De sagde ja til hinanden den allerførste gang, de så hinanden i DR-successen 'Gift ved første blik'

I aften er Michael og Kathrine Kelså Harders klar til at sige ja igen, hvis deres drømmebolig dukker op, når de medvirker i TV2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Skifter til konkurrenten

- Kathrine var fan af programmet og vi var boligsøgende, så vi tænkte, at det måske var en god måde at blive afklaret på, siger Michael Kelså Harders og afslører, at der også var en anden grund til, at parret lod sig friste.

- Eksperterne er som regel gode til at få slået lidt af prisen. Og så har vi jo rigtig god erfaring med at træffe beslutninger på tv, siger han

Kathrine Kelså Harders fortæller, at parret trives godt med at lave tv. Og ud over aftenens deltagelse i 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' er der mere fjernsyn på vej med 'Gift ved første blik'-parret.

- Vi kommer snart til at medvirke i et andet program allerede i næste uge, siger hun.

DR sender næste onsdag et optaktsprogram inden den kommende sæson af 'Gift ved første blik', og det er her Kelså Harders-parret er med.

Se også: Flere ansøgere end nogensinde: Her er deltagerne i 'Gift ved første blik'

Det er den gode respons, som parret har fået på at være helt dem selv skærmen, der har givet dem mod på mere, fortæller Kathrine Kelså Harders.

- Det er sjovt at lave tv, og vi har kun i minimal grad oplevet bagsiden af medaljen, som mange ellers taler om, at der ofte er, siger hun.

Parret, der også deler ud af deres liv på deres blog, har dog oplevet, at folk kan have en markant holdning til dem og det de skriver om.

- Det kan være en lille detalje. Som da jeg postede et billede af Kathrine, der have spildt. Det var selvfølgelig i orden med hende, ellers ville jeg aldrig gøre det. Men Jeg fik en ret farverig besked fra en dame, der mente, at det kunne jeg ikke tillade mig. Hun skrev blandt, at Kathrine snart ville forlade mig, siger Michael Harders og skyder på, at 99,5 procent af den respons parret får er positiv.

Se også: Trykker hinandens bumser: Det er ikke det værste

Se hvordan det går Michael og Kathrine på boligjagt på TV2 i aften klokken 20.