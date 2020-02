Fans går amok over dette øjeblik

Da der natten til mandag blev afholdt Oscar-show for 92. gang i Hollywood, delte skuespillerne Bradley Cooper og Renée Zellweger et sødt øjeblik, som er blevet fanget på flere billeder.

De to dannede par for for ni år siden, og Oscar-showet er første gang, de er set sammen siden.

På billedet ser man, at de to står tæt og taler smilende sammen under Oscar-uddelingen.

Her ses det tidligere kærestepar sammen til Oscar-show. Foto: Kevin Winter/Getty Images

Begge var nomineret til prisuddelingen, hvor Zellweger løb med prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i filmen 'Judy', mens Cooper var nomineret for 'Joker', som han har været med til at producere.

Den lille reunion er da heller ikke gået ubemærket hen på de sociale medier, hvor hundredvis af seere har bemærket det søde øjeblik.

'Bradley Cooper, der smiler, mens han ser sin ekskæreste Renee Zellweger gå op på scenen for at få sin Oscar, var hele ventetiden værd,' skriver en.

'Renee Zellweger og Bradley Cooper møder hinanden igen til Oscar-show ni år efter, at de datede. Først kom Brad (Pitt, red.) og Jen (Jennifer Aniston, red.), og nu det her,' skriver en anden med henvisning til, at Brad Pitt og Jennifer Aniston havde et lignende øjeblik under SAG Awards.

Zellweger efter hun har vundet sin Oscar. Foto: Richard Harbaugh/Ritzau Scanpix

Parret mødte i sin tid hinanden i forbindelse med optagelser til 'case 39'. De nåede at flytte sammen, før de gik fra hinanden i maj 2011.

- Jeg kan ikke sige nok om hende. Jeg elsker hende bare. Jeg elskede at komme på arbejde. Jeg elsker at spille sammen med hende. Jeg kan lære så meget af hende, sagde han dengang til E! om Renée Zellweger.