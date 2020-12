Fans går bananas: Genskaber ikonisk scene

Den 66-årige skuespiller Catherine O'Hara er gået viralt på det sociale medie TikTok.

Det sker, efter hun har delt en video, hvor hun genskaber et ikonisk øjeblik fra 'Alene hjemme', hvor hun spillede Kevins mor, Kate McCallister.

På TikTok genskaber hun - 28 år senere - den ikoniske scene fra 'Alene hjemme 2', hvor det går op for hende, at familien har glemt Kevin derhjemme, mens de selv er taget på ferie i New York.

- Kevin!, råber hun desperat, inden hun falder bagover og besvimer.

Og netop den genskabelse har i den grad skabt begejstring blandt 'Alene Hjemme'-fans verden over, og både på Twitter og TikTok bliver videoen lige nu delt vidt og bredt.

Går verden rundt: Kan du se hvorfor?

Catherine O'Hara er kendt for sin rolle i 'Alene hjemme'. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Vælter ind med kommentarer

På TikTok er videoen set mere end tre millioner gange, og samtidig strømmer det ind med kommentarer fra begejstrede fans af den ikoniske julefilm.

'Catherine O'Hara - jeg er vild med det. Du har bogstaveligt talt lige reddet mit år', skriver en.

'Hun bliver bare ved med at imponere', skriver en anden.

'Åh min gud. Jeg elsker det', lyder det fra en tredje, mens en fjerde tilføjer:

'Hun er bare fantastisk'.

Du kan se videoen i tweetet herunder:

Ud over sin rolle i 'Alene Hjemme' er O'Hara især også kendt fra 'Schitts Creek'.