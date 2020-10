Fans i chok over mulige sexscener

'Vi har ikke brug for grafisk indhold nær Tolkien', 'Jeg er dødbange for, at de ødelægger det', 'Det er ikke 'Game of Thrones'! Det er Ringenes Herre!'

Hundredvis af fans raser på Twitter over den retning, som Amazon tilsyneladende tænker at tage Tolkiens elskede værk.

Produktionsselskabet af en kommende 'Ringenes Herre'-serie på Amazon TV søger nemlig skuespillere, der er 'trygge ved nøgenhed'.

Dertil kommer, at man har hyret en såkaldt 'intimitetskoordinator' til at holde øje med de eksplicitte scener.

Det skriver flere medier - blandt andet TheOneRing.

Elijah Wood spillede hobitten Frodo i trilogien, der hævede barren for fantasy-genren i spillefilm. Foto: Ritzau Scanpix/HO

Og det vækker vrede blandt mange fans, som er vokset op med den legendariske bog- og filmserie.

'Fandeme trist, at alt skal seksualiseres'.

'Ringenes Herre' - nu med nøgenhed og sex

'Kan Amazon ikke bare lade 'Ringenes Herre' være i fred, og ikke ødelægge det eneste medie fra min barndom, jeg stadig beundrer?'

'Det lort passer ikke ind i Tolkiens univers. Hvis Amazon gør de, begår de en kæmpe fejl.'