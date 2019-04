Fans i panik: Netflix dropper hitserier

Du bør nok få binget 'Friends' og 'The Office' på Netflix.

For der hersker er hæsblæsende kamp for rettighederne på de to yderst populære tv-serier.

Det skriver The Wall Street Journal, USA Today og CNN torsdag.

'The Office' er et sandt hit blandt Netflix mange brugere. Foto: NBC

Ifølge The Wall Street Journal vil NBCUniversal, som ejer rettighederne til 'The Office', trække serien tilbage fra Netflix, når de i 2020 lancerer deres egen streamingkanal.

Kontrakten med Netflix udløber i 2021.

Nu lyder der paniske råb fra fans på de sociale medier.

If the office leaves Netflix my life will be ruined forever



•••#Netflix #TheOffice — Tondruh #SoaRRC (@Tondruh) 24. april 2019

'Hvis 'The Office' forlader Netflix, vil mit liv blive ruineret for altid', skriver en bruger.

WarnerMedia, som ejer tv-serien 'Friends', og Walt Disney har også i sinde at oprette deres egne streamningkanaler, hvor de angiveligt vil droppe samarbejdet med Netflix og benytte deres egne serier og film på deres respektive kommende streamingtjenester.

'Friends' har kostet Netflix 100 millioner dollars, som svarer til svimlende 670 millioner kroner, i 2019 for at kunne vise den populære serie for deres abonnenter.

Netflix' boss, Reed Hastings, har tidligere udmeldt, at de længe har forventet, at de på et tidspunkt må vinke farvel til nogle af deres populære serier.

The Wall Street Journal refererer til en konference, hvor Reed Hastings delte sine tanke om Netflix fremtid.

- Vi har været klar på det og forudset det. Vi er faktisk ivrige efter, at kunne bruge flere penge på nye spektakulære serier og film, sagde han.

Disney og WarnerMedia vil senere på året lancerer deres streamingkanaler.