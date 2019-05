Fans raser over 'Game of Thrones'-bommert: Nu undskylder HBO

Følgende artiklen indeholder spoilers fra fjerde afsnit af 'Game of Thrones'. Nu er du advaret!

Selvom HBO's hitserie 'Game of Thrones' blandt andet byder på drager, magi og incest, er det en kaffekop, som kan bringe pisset i kog hos mange af seriens fans.

Nu undskylder HBO.

Det skriver de på deres officielle Instagram.

Her ses kaffekoppen. Foto: HBO

Heltene, som forsvarede Winterfell, fejrede deres sejr over The Night King og hans hær med et brag af en fest. Opmærksomme seere lagde dog mærke til en kaffekop fra Starbucks, og det hører ikke hjemme i Winterfell.

'Du fortæller mig, at de (HBO, red) havde to år til at filme den her sæson, og så finder man en kaffekop i Winterfell?!', skriver en vred twitter-bruger.

'Den her sæson er en kæmpe fejl. Lad være med at se det', skriver en anden.

De vrede kommentarer fra internettet har nu fået HBO til at reagere på den famøse kaffekop.

Og det gjorde de med et glimt i øjet.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. maj 2019

'Nyt fra Winterfell. Kaffekoppen, som man så i afsnittet, var en fejl. Daenerys havde bestil en urtete', skriver den amerikanske betalingskanal på Twitter.

Men det tyder på, at det ikke er nok.

Flere Reddit-brugere har sat sig for at finde synderne, som placerede kaffekoppen.

Ifølge flere Reddit-brugere kunne man på Bella Ramseys, der spiller Lyanna Mormont, Instagram se, at hun for en måned siden lagde et billede op af Sophie Turner, som spiller Sansa Stark, holde en kaffekop, der ligner den fra forrige afsnit.

Se billedet her.

Det vides dog ikke med sikkerhed om Sophie Turner har spillet en rolle kaffekop-skandalen.