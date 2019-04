Farvel før finalen

Seerne har talt. Semifinalen blev sendestationen i 'X Factor' 2019 for pigegruppen ECHO.

Dommertrioen bestående af Oh Land, Ankerstjerne og Thomas Blachman var fredag aften sat ud af spillet, da det udelukkende var tv-seerne, der bestemte, hvem der skal tage turen til Horsens og næste uges 'X Factor'-finale.

Farvellet til Oh Lands pigegruppe betyder, at årets vinder af 'X Factor' bliver enten 23-årige Kristian Kjærlund, Benjamin på 16 år eller 15-årige Live.

Seerne flygter fra 'X Factor'

Lige fra aftenens start kunne det mærkes, at der var ekstra meget på spil i og med, at det var en finaleplads, der var på højkant.

Kristian Kjærlund lagde ud med en noget nervøs og usikker præstation, hvor han missede både ord og toner, men det gjorde bare det hele mere menneskeligt, mente Thomas Blachman.

- Og who the fuck cares, sagde dommeren nærmest faderligt for at beskytte sin sidste deltager i showet.

Se også: Remee er tilbage i 'X Factor'

Beskyttelse eller i hvert fald lidt til nerverne kunne Benjamin nok godt have brugt, da han som den næste stod på 'X Factor'-scenen.

Pludselig under hans fortolkning af Edwyn Collins 'A Girl Like You' lød der et højt brag. Den 16-årige sanger spærrende øjnene på, men bevarede fatningen.

- Det var et keyboard. Det var ikke meningen, sagde Sofie Linde, da Benjamin var færdig med at synge.

- Men du klarede det med stor professionalisme, roste Oh Land.

Det var dog slet ikke en af showets deltagere, der tiltrak sig mest opmærksomhed fredag aften. Det var derimod en af de gæstesolister, der skulle synge med semifinalisterne.

Det var sangeren Bisse, der skulle supplere Oh Lands fire piger fra ECHO, men rollerne blev byttet om, da den pallietkjoleklædte sanger indtog scenen og nærmest overtog showet.

- Det var et musikalsk oplevelse på grund af Bisse. I bliver reduceret til fire korpiger, lød det fra Blachman.

- Det er der ikke noget galt i, forsvarede Tanne fra ECHO gruppens optræden.

- Jo, det er der, konstaterede Blachaman tørt.

Om det var fyren i pallietkjolen, der var med til at give pigerne dødsstødet, ved kun seerne.

ECHOs exit betyder, at Oh Land som den eneste dommer ikke har en deltager med i finalen.

- Vi ville så åndssvagt gerne have været i finalen. Men i har i hvert fald vundet mit hjerte, sagde hun, da afgørelsen var faldet.