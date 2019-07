Farvel og tak: TV2 lukker ikonisk studie

En årelang tradition er fortid.

Det er nemlig slut med at sende TV2-programmerne 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Danmark' fra det ikoniske studie på Københavns Hovedbanegård, hvilket ellers har været tradition i mange år.

Det bekræfter Henriette Ladegaard-Pedersen, der er redaktør for 'Go' morgen'- og 'Go aften Danmark', over for Ekstra Bladet.

I stedet skal programmerne i fremtiden udelukkende sendes fra Glashuset i Tivoli, hvor programmerne de seneste år er blevet sendt fra noget af året.

'Det er rigtigt, at vi har afviklet studiet på Hovedbanegården og opsagt lejemålet. Det har vi, fordi vi har fået en hel unik mulighed for at sende fra glashuset i Tivoli, hvor vi kan følge årstidernes skiften gennem glasfacaderne og også fysisk bevæge os både ude og inde i og omkring glashuset. Det vil vi gerne kunne meget mere i programmerne', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Ida Wohlert og Mikkel Beha er nogle af de værter, der har budt velkommen i studiet på Hovedbanegården. Foto: TV2

Nye oplevelser

Ifølge TV2-redaktøren glæder de sig meget til at sende fast fra Tivoli hele året rundt.

'Selvom vi har haft mange gode år i 'røret' på Hovedbanegården, så ser vi frem til at give seerne en anden type oplevelse fra glashuset', understreger hun.

Ud over at være hjemmebane for 'Go morgen'- og 'Go aften Danmark' er studiet også blevet brugt til en lang række andre programmer på TV2. Senest blev det benyttet under valget til at afvikle partilederdebat i forbindelse med årets folketingsvalg.

TV2 har sendt 'Go' morgen'- og 'Go' aften Danmark' fra studiet siden 2002.