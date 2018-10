Farvel og tak: Ude af 'Vild med dans'

Det har kostet blod, sved og tårer, men det var ikke nok.

Konkurrencen i 'Vild med dans' bliver benhård, i takt med at programmet skrider frem, og i aftes - ved den syvende udsendelse - kom skiløberen Laila Friis-Salling til kort.

'Vild med dans' handler både om dansefærdigheder og tække over for seerne. Med en samlet karakter på 18, tyder det dog på, at Friis-Salling hverken bestred nogle af delene.

Se også: Skadet Rolf med stok i 'Vild med dans': Slagtet af dommerne

Det var et sørgmodigt farvel for nydanseren, der efterhånden har udviklet et kammaratskab med de andre kendte og danserne.

- Det har været dejligt at danse med Morten, sagde hun efter exiten.

Uge 7: Her er dommernes karakterer

Balletmester Nikolaj Hübbe og de tre danselærere Britt Bendixen, Anne Laxholm og Jens Werner var i godt humør og tjantede, da kameraet ikke var på.

De lystige dommere skar imidlertid igennem, da de skulle. Og særligt fik Rolf Sørensen hug for sin jive, men Laila Friis-Salling slap heller ikke uden en kritisk kommentar.

Se også: Skilt efter 10 år: Nu står 'Vild med dans'-darling frem med ny kæreste

Fredagens tema havde TV2 valgt at kalde 'boys, boys, boys'.

Det blev markeret i lydtapetet, der bar præg af Take Thats 'Back for good', The Beach Boys' 'Surfin' USA' og Beatles' 'I saw her standing there'.

Programmet, der er blevet en markant kortere affære, efter fem nydansere er blevet smidt ud, blev i aftes forlænget af en den albumaktuelle Christopher, der fremførte 'Irony'.

Rolf ryger

Inden fredagens program rullede over skærmene, satsede bookmakerne på, at Rolf Sørensen ville ryge i svinget.

Han har fra begyndelsen fået nogle af de ringeste karakterer og måtte tidligt sande, at dansen bare ikke er hans naturlige kald.

Se også: Tv-vært begæret konkurs: Så meget skylder hun

Det forbedrede derfor heller ikke just hans chancer, at han inden aftenens dans blev ramt af en fibersprængning. Dansepartneren Karina Frimodt blev nødt til at lave dansen om, og det kunne tydeligt ses.

Rolf Sørensen dansede stort set kun med et ben, men han evnede trods den meget lave karakter på fem at gå videre til næste runde.

Molly i front

Alt i mens har Molly Egelind høstet de allerhøjeste karakterer og er således også den, bookmakerne selv ville lægge deres penge på.

Hun blev også rost til skyerne af dommerne og fik den fornemme samlede karakter på 31.

- Jeg er bange på jeres vegne.

- Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan I skal forbedre jeres dans næste fredag, sagde Anne Laxholm.

Næste fredag er 'Vild med dans' en del af af TV2's 'Knæk cancer'-kampagne. Derfor bliver ingen smidt ud af programmet, der bliver optaget på Det Kongelige Teater.