Farvel til 'X Factor': Her er hendes reaktion

Det var med blandede følelser, at Andrea Brøndsted fredag aften blev sendt ud af 'X Factor'.

Den kønne sangerinde har nemlig nydt at samarbejde med Thomas Blachman, og hun ville gerne være gået videre, men samtidig forelskede hun sig aldrig i formatet.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet efter hendes farvel var en realitet.

- Det er en underlig blanding af frustration og lettelse. Det hele har bare været så mega intenst. Det er ingen hemmelighed, at jeg super gerne ville have fortsat samarbejdet med Thomas (Blachman, red.), for det har været virkelig fedt, og jeg har udviklet mig, og hele mit musikalske udtryk er bare blevet bedre for hver gang. Han har virkelig set mig, forklarede hun og tilføjede.

- Det kører lidt parallelt. Der er musikdelen, men også den del med at stå og blive bedømt. Jeg kan godt lide at synge, men ikke når folk bedømmer det på den måde bagefter. Man skal høre fra tre forskellige dommere, og det kan godt være lidt hårdt engang imellem, for de har tre vidt forskellige bevæggrunde for at sige, som de gør. Jeg kommer til at savne musikken, men ikke formatet.

Kommentar gjorde ondt

En af de dommere, der var ude med riven efter Andrea Brøndsted, var Lars Ankerstjerne, der savnede, at hun lignede en, som rent faktisk nød at stå på scenen. Den kommentar gjorde ondt, erkendte hun.

- Det er super irriterende at høre, for selvfølgelig er jeg nervøs. Vi er alle sammen nervøse, vi står og optræder foran 1,2 millioner mennesker, så det er klart, at man kan blive lidt utryg ved situationen. Jeg synes, jeg nød at stå der, så at han har fået indtryk af noget andet, er jeg super ærgerlig over. Jeg nød det, og jeg føler, jeg kunne kontrollere min stemme fint, slog hun fast.

Det hjalp dog ikke. Valget var Oh Lands, og hun valgte at beholde Patrick Smith i programmet, og han overlevede derfor farezonen for anden uge i træk, mens det blev et farvel til Andrea Brøndsted.