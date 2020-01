Fastholder Kategorina i 'Lykkehjulet': - Vi havde ikke mænd i spil

'Lykkehjulet' er tilbage med den vante tv-charmetrold Mikkel Kryger som den bærende vært hos TV2 Charlie.

Som kvindeligt modstykke pryder Kanya Natasja Rørbech rollen som 'Kategorina', der med vuggende hofter vimser forbi alle de lysende bogstavkasser, der deltagerne i programmet gætter et bogstav rigtigt. Ligesom vi allesammen kender det.

Siden 1988 har fire forskellige mænd - blandt andet Michael Meyerheim og Bengt Burg - bestridt rollen som den foretagsomme vært, der styrede konkurrencen i programmet.

Se også: Ny TV2-vært: - Jeg ser min familie om aftenen

På den måde fører Mikkel Kryger stafetten videre, men i en tid, hvor TV2 har udfordret normerne og for eksempel ladet to mænd danse sammen i 'Vild med dans', kunne man være fristet til at spørge, om værtsrollerne i 'Lykkehjulet' ikke også trængte til en ligestillingsvenlig saltvandsindsprøjtning? Eller hvad?

For redaktør Mads Volck spillede dette hensyn ikke med i overvejelserne under castingen:

- Alle muligheder er oppe i luften, når vi starter sådan en proces. Der er vi på ingen måder låst. Mikkel Kryger ville gerne fortsætte som vært på programmet, og han har også erfaringen til det. Da vi så skulle finde den anden vært, gik vi efter én, der havde god kemi med ham - og dét havde Kanya. Vi vidste, at hun var dygtig og kompetent.

Men overvejede I slet ikke, at 'Kategorina'-rollen sagtens kunne udføres af en mand?

- Jo det gjorde vi. Men vi syntes, at det gav bedst balance i programmet at have begge køn repræsenteret. Så da Mikkel var klar til at køre videre, havde vi ikke mænd i spil. Kanya har både erfaring med tv og været tilrettelægger før, så hun var den oplagte kandidat. Her var det kemien mellem de to, der var vigtigst.

Se også: Tv-vært overrasker: Jeg er blevet far

Så I indkaldte slet ikke mænd til castingen?

- Vi havde ikke mænd i spil, nej.

Hvorfor ikke?

- Vi syntes, at en anden kvindelig vært gav den bedste balance i programmet. På den måde er det jo også repræsentativt for befolkningen, at der både er en kvindelig og mandlig vært. I 'Vild med dans' bruger vi på TV2 to kvindelige værter, fordi vi har vurderet, at det giver bedst mening for det program.

Kunne det nogensinde tænkes, at det var en mand, der vendte bogstavkasserne og en kvinde, der stod sammen med deltagerne ved hjulet?

- Det er vi bestemt ikke afvisende for.

Hvis nu Mikkel Kryger blev sendt på barsel, og I skulle finde hans midlertidige afløser, ville en kvinde i såfald komme i betragtning?

- Ja, det kunne det sagtens tænkes, at det var Kanya, der blev brugt i den sammenhæng. Nu er du jo meget glad for hypotetiske spørgsmål, men hvis jeg skal svare hypotetisk, så ville det ikke være noget problem at f.eks. bruge hende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med værterne Mikkel Kryger og Kanya Natasja Rørbech, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.