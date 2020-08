Faustix klar til 'Vild med dans': Kan stort set intet

Endnu et navn er offentliggjort til den kommende sæson af 'Vild med dans', der til efteråret rammer de danske tv-skærme.

Der er tale om Morten Brangstrup Olsen, der som DJ'en Faustix har leveret hits og remix som 'Come Closer', 'Lose Myself', 'Complicated' og 'Crying in the Sun'. Det skriver TV2.

- Nogle gange har jeg lyst til at skrige

Ekstra Bladet var tidligere mandag i kontakt med 31-årige Morten Brangstrup Olsen, der dog ikke ville bekræfte, at han skulle deltage i TV2-programmet.

Til TV2 fortæller han dog nu, at hans kommende partner ikke skal forvente de vilde moves på dansegulvet.

- Min kommende dansepartner skal være forberedt på, at jeg stort set intet kan, fortæller han til mediet og understreger, at målet selvfølgelig er at vinde.

Morten Brangstrup Olsen er privat gift med Irina Olsen, og sammen kan man følge deres liv i Dplay-serien 'The Olsens'.

Parret blev i foråret 2015 forældre til en pige, da Allessia kom til verden. Fra 2. oktober skal den nu femårige pige til at heppe på sin far, når han trækker i danseskoene og kæmper på gulvet i 'Vild med dans'.

Ud over Morten Brangstrup Olsen ser listen med allerede afslørede nydansere sådan ud:

Skuspiller Merete Mærkedahl

Radiovært Sara Bro

Sangerinde Hilda Heick

Sanger Wafande

Skuespiller Janus Bakrawi

Skuespiller Albert Rosin Harson

Biolog Vicky Knudsen

Influencer Emili Sindlev

