Favoritpar raser: - Det er dybt pinligt

Der var en overraskende trykket stemning over fredagens omgang 'Vild med dans'.

Tv-kokken Umut Sakaryas tidlige exit hang som en skygge over aftenens program, der meget passende havde valgt temaet 'De dødes dag', som er en mexicansk tradition, hvor man hylder de afdøde.

Umut Sakaryas afgang skyldes en bølge af hadske kommentarer, han har modtaget online i forbindelse med sin deltagelse, og det falder mildest talt favoritparret, Neel Rønholt og Michael Olesen, for brystet.

- Det er dybt, dybt pinligt, siger Michael Olesen, før Neel Rønholt bryder ind og konstaterer:

- Det er skammeligt.

- Det er blevet så nemt nu til dags at sidde bag en skærm og sende et eller andet ud i universet og så tro, at det kun ender på en anden skærm. Det gør det ikke, det ender på et andet menneske. Det er under al kritik. Jeg var mundlam, da jeg hørte det, fortsætter Michael Olesen.

- Det er så forfærdeligt, at vores unge mennesker skal se nogle af dem, de ser op til, opføre sig på den måde. Så kan man godt forstå, at de nogle gange også har svært ved at holde en ordentlig tone.

Overraskende udmelding om Umuts exit: Uprofessionelt!

'Stille på gangene'

Den muntre koks afgang har sendt chokbølger gennem de resterende seks par, og det er ikke kun på scenen, at hans fravær kan mærkes.

- Der har været lidt mere stille på gangene, end der plejer at være, siger Michael Olesen.

- Umut skaber ikke kun en fest på dansegulvet, han skaber også en fest inde bagved, så jeg kunne godt mærke, det var anderledes i dag, men vi har fuld respekt for hans beslutning, supplerer Neel Rønholt.

Selv er parret glade for deres præstation til trods for den ubehagelige situation fredag aften. Specielt var de glade for aftenens tema.

- At stå på scenen var dejligt. Jeg havde glædet mig sindssygt meget til at få alt det her stads i hovedet og få det her fede tøj på, siger Michael Olesen.

- Det gik helt fantastisk. Jeg er virkelig glad. Det, der så er sket de sidste par dage, gør, at omstændighederne omkring har været kedelige. Derfor synes jeg, det er endnu vigtigere at svare tilbage igen med en masse glæde, god energi og kærlighed, fortsætter han.

I chok: - Det er fuldstændig vanvittigt