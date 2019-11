Favoritter ude af 'Vild med dans': - Nu skal vi sove

Desværre for Michael Olesen og Neel Rønholt blev det i aften deres tur til at forlade ’Vild med dans’, efter de havde været i omdans mod Christopher Læssø og Karina Frimodt.

- Det er da mega ærgerligt, at vi ikke skal danse sammen næste fredag i semifinalen, men jeg kan helt oprigtigt ikke være ked af det, for jeg er så glad for alt det, vi har fået. Jeg synes, at vores sidste dans var så sjov. Det var så fedt at danse med Michael, og jeg er ked af, at jeg ikke skal gøre det i næste uge, men sådan er det, det er en konkurrence, lød det fra Neel kort efter afgørelsen til Ekstra Bladet.

- Nu skal jeg helt klart sove en helt masse de næste par dage, det kunne jeg virkelig godt bruge, inden vi skal i gang med at træne til finalen, hvor vi heldigvis skal danse sammen igen, fortsatte Neel, mens Michael nikkede genkendende.

- Det bliver vildt underligt at vågne op på søndag, hvor vi normalt skulle træne rigtig meget. Så det bliver en glæde at kunne sove længe, men også en ærgrelse, at vi ikke skal danse sammen næste fredag. Men det er dejligt, at vi kun har så kort en pause, inden vi skal danse til finalen, lød det fra Michael, der tilføjede:

- I de 13 år, jeg har været med, har der ikke været så mange sindssygt gode par, som der er nu, så det er bestemt ikke nogen skam at ryge ud i det her felt. Vi under alle de andre at være med.

Midt i 'Vild med dans': Er blevet single

Fantastisk venskab

Der er ingen tvivl om, at Neel og Michael de seneste måneder har opbygget et tæt venskab, og danseparret slår også fast, at de bestemt kommer til at bevare kontakten, selvom de ikke længere skal være partnere i ’Vild med dans’.

- Det bedste, jeg tager med, er, at jeg har mødt Michael. Og derefter er det den udvikling, som jeg har gået igennem. Jeg håber virkelig, det kan inspirere andre til at kaste sig ud i noget, som man ikke kan finde ud af. Man skal ikke være så bange for at begå fejl, forklarede Neel.

- Jeg nød særligt den sidste dans så meget. Jeg tænkte slet ikke på teknik, og alligevel følte jeg, at den var der. Jeg gav virkelig slip og nød det 100 procent. Det var en fantastisk dans at slutte af på – også fordi den handlede om venskab. Og Michael og jeg har fået et fantastisk venskab, fortsatte hun.

- Det har været nogle skønne, skønne måneder at danse med Neel. Vi har grinet og knoklet så meget, og jeg har fået en partner, som jeg bare svinger vildt godt med. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal danse sammen i finalen. Det bliver nok noget moderne, forklarede Michael.

Michael Olesen akut under kniven