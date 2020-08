'Fede forhold' to måneder efter: - Det har været en kamp

For alle tre par har det været en udfordring at vinde kampen mod kiloene i 'Fede forhold'

Gennem syv måneder har DR-programmet 'Fede forhold' fulgt tre pars kamp mod de overflødige kilo, og selvom programmet nu er slut, fortsætter kampen for deltagerne.

Ekstra Bladet har talt med alle tre par om, hvad de har opnået, og hvor de er i dag.

For Tina, 41, og Thomas, 36, fra Ebeltoft har programmet ikke bare medført vægttab. Det har været en øjenåbner i forhold til de problemer, de har haft i deres parforhold, fortæller de.

- Det har været et fedt projekt at være med i, og det har været en øjenåbner. Særligt forløbet med parterapi har været ovenud fantastisk for os som par og mig som person, siger Thomas.

For Tina har det også klart været her, skoen har trykket hårdest.

- Det gør nogle gange lidt ondt at få den hårde sandhed at vide, for vi har jo i en eller anden forstand gået med skyklapper på. Så det er noget af det, der har været det hårdeste, at tingene ikke nødvendigvis har været sådan, som vi har haft en illusion om, siger hun.

Thomas og Tina har fået øjnene op for parterapien, og redskaberne til deres parforhold bruger de stadig. Foto: Morten Sønniksen/DR

Ferie-kilo

I dag har de to det dejligt sammen, fortæller de. Der er dog røget et par kilo til under sommerferien.

- Jeg har taget to kilo på, fordi jeg har holdt sommerferie, men nu er jeg tilbage på arbejde og tilbage på fuldt blus igen. Det er ikke så galt, som jeg havde frygtet, for jeg har stadig været meget opmærksom på, hvad jeg har puttet i munden, siger Tina.

I slutningen af programmet vejede hun 74,7 kilo efter et vægttab på 17,2 kilo.

- Jeg er rigtig glad for det, for det havde jeg ikke formået at gøre før. Jeg er altid faldet i førhen, så det er fantastisk, at det lykkedes, siger Tina og tilføjer:

- Vi har fået det godt ind under huden, og jeg frygter ikke for, hvad fremtiden bringer. Det skal nok gå.

Også Thomas kan mærke, at ferien har sat sine spor.

- Overordnet set går det rigtig fint. Vi har lige holdt ferie, så der har været lidt pause på grundigheden, men det har været et bevidst valg. Vi har taget lidt på over ferien, men vi er klar på at begynde igen fra og med i dag, siger han.

Han ligger i øjeblikket omkring sin slutvægt i programmet.

En kamp

Rikke og Michael er lykkelige, da de får resultatet af forsøget. Foto: Morten Sønniksen/DR

For Michael, 38, og Rikke, 36, har det været en kamp at nå til vejs ende i programmet, fortæller Michael til Ekstra Bladet.

Det er dog et lykkeligt par, der modtager resultatet i slutningen af programmet: Rikke har tabt 10,4 kilo, og Michael har tabt 31,2 kilo.

Siden er der er kommet lidt feriekilo til, men Michaels vægt ligger nu på omtrent 131 kilo, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er bare fedt. Når man ser på udgangspunktet, så har det jo været en kamp, men vi var da glade til sidst og er det stadig, siger han.

Det sværeste igennem de syv måneders forløb med programmet har været ikke at falde tilbage i de gamle vaner, fortæller han.

- Det er svært, når det hele går op i børn og familieliv, at få kosten integreret i hverdagen. Men jeg synes, at vi har haft god tid til at få det ind på rygraden.

Burgertesten

En af de ting, Michael og Rikke må igennem i programmet, er den såkaldte burgertest, hvor elektroder måler, om det er duften af en burger eller af hinanden, der får deres puls højest op.

I begyndelsen reagerede Rikke kraftigst på burgeren, men det ændrer sig i sidste program. Her er hendes puls 95, da hun dufter til Michael, og 86 da hun dufter til burgeren.

- Det var da et sjovt eksperiment. Jeg havde da håbet på, at det var mig, der slog ud på en burger, men det var det jo ikke. Og jeg har sagt til hende flere gange, at det jo bare er et sjovt lille forsøg, der ikke er videnskabeligt bevist, siger Michael.

Han er dog glad for, at forsøget til sidst viste et nyt resultat.

- Så sker der jo noget ved, at man spiser noget nyt mad og ser anderledes på hinanden igen, siger han.

Rikke har ikke haft mulighed for at fortælle om sin deltagelse i programmet i denne omgang.

Samme vægt som i folkeskolen

Isabel frier til Tina i sidste afsnit af 'Fede forhold'. Foto: DR

For Tina og Isabel fra Store Andst sluttede rejsen i 'Fede forhold' med en forlovelse, da Isabel gik på knæ og friede til Tina. Men det er ikke kun den fornyede civilstatus, parret kan glæde sig over.

- Jeg holder vægten fint og ligger stadig mellem 69 og 70 kilo, så det er dejligt, fortæller Isabel og tilføjer:

- Vi skal helt tilbage til folkeskolen, hvor jeg sidste gang vejede det, jeg gør nu. Men det er heller ikke kommet let. Det har været en kamp at nå hertil.

Isabel går i programmet fra en vægt på 96,4 kilo til 69 kilo og taber sig dermed 27,4 kilo i alt.

Se også: Nyforelsket: - Lysten kom helt af sig selv

I aftenens udsendelse bliver Isabel godkendt til en operation, der skal fjerne den overskydende hud efter vægttabet. Operationen er dog indtil videre udsat på grund af corona.

- I programmet hører man jo, at der er en operation, men jeg har også fået bevilliget arme, ben, ryg og balder, så det kommer til at tage flere omgange. Jeg er godt nok spændt på, hvordan jeg kommer til at se ud, siger hun.

Tabt sig igen

Også for Tina går det fortsat godt med vægttabet.

- Jeg har tabt et par kilo mere, og Isabel skal jo bare holde den, så det kunne ikke være bedre. Nu er det efterhånden blevet en vane, så det er jo bare lige ud ad landevejen. Selvfølgelig kan man godt blive fristet, og det må vi jo også godt. Men jeg synes, vi har lært at komme op på hesten igen, siger hun.

Hun taber sig i løbet af programmet 31,7 kilo fra startvægten på 114,6 til slutvægten på 82,9. I dag vejer hun 79,5 kilo, fortæller hun.