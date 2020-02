Fiaskoen truer: - Jeg er fuldstændig ligeglad

Fredag aften blænder TV2 op for det første liveshow i dette års 'X Factor'. Og hvis man spørger Danske Spil, er der en stor sandsynlighed for, at dommer Thomas Blachman laver hattrick, og at en af hans solister under 23 derfor løber med sejren i dette års 'X Factor'.

- Thomas Blachman har de seneste to sæsoner bevist, at han både kan udvikle sine deltagere fra show til show og vælge sangnumre, som appellerer til seerne. Og i år har han desuden unge, talentfulde solister, der kan gå hele vejen. Derfor tror vi på, at Blachman laver et hattrick og ligesom i 2017 og 2018 vinder 'X Factor', siger Peter Emmike, oddsansvarlig i Danske Spil.

Odds på Thomas Blachman som vindende dommer i årets 'X Factor' giver pengene 2,00 gange igen. Lige efter ham følger Ankerstjerne, der i år har fået grupperne, til odds 2,25, mens Oh Land, som skal hjælpe sine tre solister over 23 år til sejr, er sat til 6,00.

Når Blachman og Ankerstjerne spås de største vinderchancer, hænger det sammen med, at den 20-årige Alma Agger fra Christianshavn og den sammensatte tomandsgruppe bestående af 19-årige Magnus Lasse Petersen fra Silkeborg og Aksel Skoldaa Kempf fra Odense ifølge Danske Spil meget vel kan være de blandt de kommende finaledeltagere.

- Ungekategorien plejer at klare sig godt, selvom det dog er seks sæsoner siden, den sidst vandt, men både Alma og Mathilde ser ud til at være stærke sangerinder med karisma. Og Ankerstjerne har med Magnus og Aksel fået en spændende gruppe, som meget vel kan blive publikumsyndlinge, siger Peter Emmike.

Kali bliver spået de dårligste chancer for at vinde 'X Factor'. Foto: Linda Johansen

Favoritter

Både Magnus, Aksel og Alma tager dog den umiddelbare favoritstatus med ophøjet ro, da Ekstra Bladet møder dem til pressemøde forud for de store liveshows.

- Det er jo sjovt at se, og så har vi slået det ud af hovedet igen, for vi vil ikke blive dovne af den grund, for der kan ske et eller andet crazy en aften, og så er nogen andre i toppen, og så er vi i bunden. Vi arbejder benhårdt, som om vi er underdogs. Vi arbejder ikke ud fra, at vi er favoritter, så på den måde er vi ligeglade, lyder det fra Aksel.

- Jeg synes selvfølgelig, det er helt vildt fedt, at de allerede synes det, men det er også risikabelt. For tænk, hvis man så falder helt igennem og slet ikke gør det, danskerne havde håbet på. Alt kan ske, når man går i gang. Så jeg har ikke set så meget på det, siger Alma.

Alma Agger ifølge Danske Spil en af favoritterne i årets'*X Factor'. Foto: Linda Johansen

Både Alma og Magnus og Aksel giver pengene 3,50 igen som vindere af årets 'X Factor', mens 15-årige Mathilde er sat til odds 6,50.

Skal man tro Danske Spil, bliver det første liveshow derimod endestationen for den 34-årige rapper Kaspar 'Kali' Andersen med kunstnernavnet Kali.

- Jeg er ikke single længere

Det bekymrer dog ikke Kali.

- Jeg har fundet ud af, at jeg jo er underdog. Det kan jeg godt lide, siger han og fortsætter:

- Jeg har selvfølgelig kigget på odds. Det ser ikke for godt ud, men for at være helt ærlig, så holder jeg med underdogs. Så jeg håber, at jeg vinder lidt der, og at jeg overrasker. Folk kan godt lide en underdog, ikke? Så jeg håber, det er sådan, realiteten er. Jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med odds, siger han.

