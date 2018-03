Fie Laursen fyldt med gift: Noget fucking lort

Kendisbloggeren blev første offer i årets 'Paradise Hotel', da hun tabte en popularitetskonkurrence og alle på nær én ønskede hende ude af hotellet.

Fie Laursen havde sat sig selv i fare ved ikke at gennemføre sin og Lenny Pihls mission, hvor de skulle overtale en af det modsatte køn til at tage en bid af et æble. Med temaet 'Paradisets have' kunne de fleste godt lure, at det ikke var en smart idé at gnaske i æblet. Men ikke Julie Lieberkind, der uvidende sikrede Lenny Pihls overlevelse.

Se også: Vild start på TV3-program: Pludselig var der blod over det hele

Dermed skulle Julie og Fie ud i en popularitetskonkurrence, hvor de andre deltagere skulle give 'slangegift' til den deltager, de ønskede ude af hotellet. Alle andre end vennen hjemmefra, Jonas Evaristi, valgte at forgifte Fie Laursen, der derfor måtte pakke kufferten.

- Jeg troede, jeg kunne tjekke ind og være en ice cold bitch og lyve mig frem til det hele, men da jeg rent faktisk stod herinde mødte jeg en, jeg kendte hjemmefra, og lige pludselig begyndte jeg at spille med hjertet. Jeg røg faktisk ud, fordi jeg var ærlig, siger Fie Laursen i videoen, du kan se over artiklen.

- Jeg løj ikke på ét eneste tidspunkt over for fyrene. Det er ret sygt at tænke på, at jeg tjekkede ind med tanken om, at jeg skulle lyve, og så løj jeg ikke over for én eneste og røg på det.

Fie Laursen efter 'fight' med TV3: Der kommer meget mere

- Fortryder du?

- Jeg fortryder det faktisk ikke. Jeg fortryder, at jeg ikke er her mere, men det er også hårdt at tjekke ind som en slange, når jeg åbenbart ikke havde lyst til at være det. Man kan i hvert fald sige, at jeg lige pludselig kan leve op til min bog 'Min ærlighed'. Jeg kan se mig selv i øjnene. Når de ser det derhjemme, så ser de, at jeg var ærlig over for dem, og at alt, jeg sagde, var rigtigt.

Fie Laursen tjekkede ind på hotellet som en slange - og røg ud igen, da hun blev fyldt med 'slangegift'. Foto: Janus Nielsen

Jonas og Fie har haft et intimt forhold hjemme i Danmark, og hun fortæller derfor, at hun kunne have manipuleret ham 'på 30 sekunder'. Det var hun da også klar til, da hun tjekkede ind. Men følelserne tog hurtigt over.

- Lige da jeg kom ind, tænkte jeg, at jeg sagtens kunne gøre det. Jeg havde selvtillid og var klar, men da jeg kyssede med ham igen og begyndte at snakke med ham og fandt ud af, at han ikke havde det så godt derinde, fik jeg et sus i maven af kvalme. Så jeg ville hellere sætte mig selv i fare og se, om jeg kunne komme ud af det.

Fest på Paradise: Her er de nye kærestepar

Dermed blev det endnu et kort ophold for Fie Laursen, der nu kan skrive to deltagelser i 'Paradise Hotel' på cv'et. Hvis hun skal være med igen, så skal det være på andre præmisser, understreger hun.

- Det var nok sidste gang med mindre, jeg tjekker ind igen. Man ved aldrig. Nu er det anden gang, og det varede kun én dag. Måske (jeg er med, red.) næste år, men så skal det sgu også være som startcast. Det er svært at komme ind sådan her, siger hun med henvisning til duellen mod Lenny Pihl.

'Paradise Hotel' vises hver tirsdag til torsdag på TV3.