Fie Laursen i chok: - Hele mit liv har jeg levet på en løgn

Bloggeren har hele sit liv troet, at hun skulle til 'halmbal'

Det er ikke altid let at formulere sig - slet ikke efter, at man måske har fået en del indenbords.

I 'Ex on the Beach' fik Fie Laursen opfundet sine helt egne ord, da deltagerne sammen sad og nød drinks i villaen.

- Er du sådan en slange, der skifter 'hem', lød det fra den kendte blogger og tv-personlighed til stor morskab for de andre deltagere.

Fie nægtede at tro på, at slanger skifter 'ham' og var sikker på, at de andre allesammen var godt tossede.

Helt sikker var hun også på, at ham var ligesom hø, hvor de andre hurtigt rettede hende og spurgte hende, om det ikke var halm, hun tænkte på.

Fie var helt i chok over, at ordene slet ikke hed, hvad hun troede. Foto: Anthon Unger

Jeppe fik sagt, at Fie jo har været blondine før, og at det nok var det, der skinnede igennem ved aftenens debat om ord.

Og det gik ikke bedre med forklaringen af, hvad halm var.

- Halmbal det er sådan noget, man holder i Jylland.

De andre måtte forklare Fie Laursen, der er fra København, at det altså hedder halbal, fordi det bliver afholdt i en hal.

- Hele mit liv har jeg levet på løgn, jeg har gået og troet, at jeg skulle til halmbal en dag, fortæller hun.

