Fik chokerende besked af seer

Normalt er det reporterne, der bringer oplysninger videre til seerne, men for nylig blev den amerikanske journalist Victoria Price fra kanalen WFLA News i byen Tampa Bay i Florida i stedet oplyst af en vågen seer.

Efter at have været på skærmen i forbindelse med en nyhedsudsendelse modtog hun en mail fra seeren, som gjorde hende opmærksom på en bule på hendes hals, der kunne være kræft.

Se også: Sender hjerteskærende besked fra graven

Efter et lægetjek har det nu vist sig, at hun faktisk har kræft i skjoldbruskkirtlen.

Victoria Price har selv delt historien på Twitter og Instagram, hvor hun skriver, at hun er 'taknemmelig' for seerens besked og omtanke for hendes helbred i en tid, hvor hun mest har været fokuseret på andres.

'Som journalist har der været drøn på, siden pandemien startede. Uendelige vagter i en uendelig nyhedsstrøm. Vi har vænnet os til at arbejde på afstand, og samtidig har jeg påtaget mig en ny, undersøgende rolle. Vi har dækket den vigtigste sundhedshistorie i et århundrede, men mit eget helbred var det, der var længst væk fra mine tanker', skriver hun.

Se også: Rystende corona-oplevelser: Kæmper for ikke at græde

Hun skriver videre, at hvis hun ikke havde modtaget beskeden, ville det aldrig være faldet hende ind at gå til lægen, og så ville kræften have spredt sig.

'Jeg vil for altid være taknemmelig for, at den kvinde rakte ud og skrev en e-mail til mig, selvom jeg er en totalt fremmed. Hun havde ingen forpligtelser til at gøre det, men gjorde det alligevel', skriver hun.