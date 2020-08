Fik dårlig besked i TV2-program: - Det er mere end godt

Lene Beier frygtede den besked, hun tirsdag aften skulle give til landmanden Svend Hansen i TV2-programmet 'Landmanden søger kærlighed'.

- Normalt glæder jeg mig så meget, men i dag har jeg ondt i maven, for jeg skal give Svend en besked, som ikke er så god, fortalte værten seerne under afsnittet.

Den dårlige besked var, at kun tre kvinder havde sendt breve til ham i håbet om at komme på date og måske vinde hans hjerte i sidste ende.

Men der skulle mere end det til at slå den jyske landmand ud.

- Jeps. Jamen, det er jo mere end godt, lød det smilende fra Svend, som bare håbede på, at den rette så var blandt de tre.

Samme holdning har han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen til en snak om programmet og hans kærlighedsliv.

- Det er da positivt, at der er tre, der har skrevet til mig. Jeg havde ikke sat mine forventninger for højt, så det var kun dejligt, at der var tre. Og det gjorde det nemmere, griner Svend, som dermed slipper for at skulle fravælge kvinder efter deres dates.

- Hvis nu jeg havde fået ti breve, skulle jeg også have valgt nogle fra med det samme. Men man får et bedre indtryk af dem, når man først har mødt dem. Det er jo deres værdier og holdninger, man skal dømme folk ud fra - og ikke bare et kort brev.

Svend glædede sig derfor til at komme på dates med de tre kvinder, som seerne får lov til at møde i et senere afsnit.

- Jeg synes, at de tre breve var skrevet af positive kvinder, så det var tre kvinder med potentiale, siger han.

Single i fire år

Svend har ikke haft en kæreste i fire år, og inden det forhold havde han været single i lang tid.

Han fortæller, at det var et par veninder, der efter en julefrokost meldte ham til programmet. Og da han blev udvalgt, valgte han at tage chancen.

- Og det har jeg været glad for. Det har været hyggeligt, og det er gået stille og roligt i hele processen. Det har været en oplevelse for livet, siger han og fortæller, at han håber, at 'Landmand søger kærlighed' kan hjælpe ham med at finde kærligheden.

- Det er i hvert fald det største udstillingsvindue, man kan få. Så hvis der ikke er noget i programmet, så kan det jo være, at det kommer bagefter. Det kan i hvert fald ikke skade at være med, griner han.

Om det lykkes Svend at finde kærligheden, kan du se hver tirsdag klokken 20:00 på TV2.