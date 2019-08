Fik klip i kørekortet: Nu racer han igen - helt lovligt

- Jeg elsker fart. Som i virkelig elsker fart!

Ordene kommer fra 'Natholdet'-bestyrer Anders Breinholt, der skynder sig at fastslå, at han ikke er en fartdjævel.

- Der er forskel på at køre hurtig og køre sindssygt. Og jeg kører hurtigt og sikkert. Altså, vi taler ikke om, at jeg kører 180 ind gennem en by, siger tv-værten, der er med i denne sæsons udgave af '5. Gear'.

Her dyster en række kendte danskere om at komme først over målstregen i en gammel spand, der er bygget om, så den er sikker nok til at køre race på en bane. Denne gang er det Nisseringen ved Næstved, der lægger grus til de dramatiske dyster.

Se også: Mascha Vang i alvorlig ulykke: Jeg er mørbanket

- Her på sådan en bane kan man jo fyre den af. Det er pissesjovt. På motorvejen ligger jeg jo ikke og kører som en sindssyg. Primært fordi jeg ikke orker at få et klip i kørekortet, siger Anders Breinholt og indrømmer, at sådan et hak har han faktisk fået i kortet.

På Nisseringen kan Anders Breinholt få alt den fart, han vil - og tør. Foto: Olivia Loftlund.

- Det var på Bornholm for et par år siden. Vi var hele familien på vej hjem fra Rønne, og så stod de der, hvor de altid står. Jeg havde sat cruisecontrol på og så ... ja, siger Anders Breinholt.

Ud over klippet i kørekortet fik han også en bøde af politiet.

- Det var rigtig ærgerlige penge. Jeg kørte ikke hasarderet eller noget, men det var helt fair. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor hurtigt jeg kørte, men altså stærkt nok til at få et klip. Det var lige på grænsen, og det var bare surt, siger han.

Ifølge Anders Breinholt har klippet dog haft den tilsigtede effekt.

- Det, der er det gode ved at få et klip, er, at hvis man er nogenlunde normalt funderet i sit hoved, så kører man virkelig pænt efterfølgende. Så det virker. Det virker præventivt på sådan en som mig, for det sidste jeg ønsker er at miste mit kørekort. Det må være som at få amputeret en kropsdel, siger han.

- Jeg kan rigtig godt lide Anders' kone og hans børn - og omvendt kan han godt lide min mand og min datter, så vi har aftalt, at vi passer rigtig godt på hinanden, siger Sofie Linde. Foto: Olivia Loftlund

Hans '5. Gear'-makker, Sofie Linde, er aldrig røget i en fartfælde, men inde på banen har hun ingen problemer med at træde tungt på speederen.

- Jeg troede, at det ville sætte sit præg i mig, at jeg er blevet mor og måske mere forsigtig. Det er så ikke tilfældet, siger Sofie Linde.

- Især det der med at være spændt fast, synes jeg, er svært. Men har jo hjelm og sele og nakkestøtte og tandbeskytter og alt muligt på. Det synes jeg godt kan være lidt klaustrofobisk, siger Sofie Østergaard om at skulle køre race på Nisseringen. Foto: Olivia Loftlund

Blandt deres modstandere på Nisseringen er håndboldspilleren Kristina 'Mulle' Kristiansen, youtuberen Julia Sofia, Lasse Rimmer og tv-værten Sofie Østergaard, der lige som Breinholt er glad for fart!

- Når jeg selv sidder bag rattet, kan jeg sagtens drøne afsted. Så skal det helst gå så hurtigt som mulig. Men når jeg sidder ved siden af, synes jeg ikke, det er så rart, hvis der bliver kørt hurtigt, siger hun.

Sofie Østergaard fortæller, at hun flere gange er blevet snuppet af politiet med lidt for meget fart på.

Se også: Jacob Riising scorer nyt tv-job

- Men jeg vil sige til mit forsvar, at det har altid været, når det har været noget, der har ændret sig - ved vejarbejde og sådan noget. Det gør det selvfølgelig på ingen måde bedre, siger hun.

- Har det resulteret i klip i kørekortet?

- Ja, det har det. Og det er noget lort. Og det sker ikke igen, fastslår Sofie Østergaard.

Det er i aften klokken 20, der er sæsonpremiere på '5. Gear' på Kanal 5. Sidste års vinder, Jacob Riising, er vært på programmet.