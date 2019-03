Fik rejsningsproblemer på tv: Den virkede ikke som den skulle

Mange mænd har formentlig oplevet, at lillemanden ikke vil, som man selv vil. Det har 25-årige Mikkel Søndergaard fra årets 'Ex on the Beach' også.

Problemet for ham er, at det blev filmet og vist på tv. Det skete, efter han i programmet havde bagt heftigt på deltageren Cecilie, som endelig takkede ja til en tur i kanen.

Det blev ikke en succes.

- Det er rimelig tydeligt, hvad der sker. Den virkede ikke, som den skal, siger en grinende Mikkel Søndergaard i klippet over artiklen.

Her har episoden fra programmet netop været vist for deltagerne i studiet.

- Jeg tror, det var meget, fordi jeg havde bygget det op, som jeg havde gjort. Jeg havde lagt blomster hele vejen op til suiten, og folk blev ved med at komme op og banke på ruden. Øjeblikket var meget anspændt. Ja, der er ikke nogen god undskyldning, griner han.

Katarina Estrup Larsen, der også deltager i programmet, er færdig af grin, da hun genser klippet.

- Det er for grineren, det der. Hold da op, godt det ikke var mig, siger hun i videoen, som du kan se over artiklen.

Det var da heller ikke nemt at være Mikkel i villaen efterfølgende.

Hør i videoen hvordan de andre drillede ham, og se hans store comeback på lagnerne, der viste, at lillemanden stadig fungerer, som den skal.

- Jeg tror aldrig, jeg har været så glad for noget i hele mit liv, siger han.

