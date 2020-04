Fik sex-bøde på 110.000 kroner: Nu deler de trist nyt

SPOILER: Artiklen indeholder afsløringer om første sæson af Netflix-datingprogrammet 'Too Hot to Handle'

Netflix har på det seneste haft stor succes med forskellige realitykoncepter, og i øjeblikket er det 'Too Hot to Handle', der brager igennem for streamingtjenesten.

Konceptet er enkelt. En række flotte mennesker bliver sluppet løs i luksuriøse omgivelser, og hvis de kan lade være med at have seksuel kontakt med hinanden, kan de vinde penge.

I programmet, der er optaget i april 2019, møder seerne blandt andre 27-årige Rhonda Paul og den to år yngre Sharron Townsend, som kastede sig ud i en romance og endte med at blive kærester.

Men hvis man håbede på, at de to havde fundet den store kærlighed med hinanden, så er der triste nyheder. De er nemlig ikke længere sammen, selvom de fortsat er venner. Det bekræfter Rhonda Paul i et interview med Women's Health.

- Desværre, vi er ikke sammen. Vi er bedste venner - vi taler stadig, hjælper hinanden og den slags ting, siger hun til mediet.

'Too Hot to Handle'-Francesca bekræfter: Har datet megastjerne

Døren til en mulig romance i fremtiden er dog ikke helt lukket, siger begge parter til OprahMag.com, hvor Sharron Townsend kalder mødet med Rhonda Paul for en af de bedste ting, der nogensinde er sket for ham.

De fortæller, at de efter optagelserne fortsatte med at være kærester i et par måneder, men distancen mellem dem var for stor. Rhonda Paul bor i Atlanta, mens Sharron Townsend er fra New Jersey.

Langsomt gled romancen ud i sandet, men for nylig havde de planer om at give den endnu et skud. Det blev dog ikke til noget.

- Lige før coronavirussen skete, var det planen, at jeg skulle flyve ud til hende, eller hun skulle komme til Jersey. Men coronavirussen satte en stopper for vores planer, siger Sharron Townsend til OprahMag.com.

- Karantænen er endnu et bump på vejen, vi skal over, siger Rhonda til mediet.

Det koster penge, hver gang 'Too Hot to Handle'-deltagerne har en form for seksuel kontakt med hinanden. Foto: Netflix

Havde sex for 138.000 kr.: Sådan går det 'Too hot to Handle'-parret

Dyr sex-bøde

I 'Too Hot to Handle', hvor en pengepulje på 100.000 dollars - omkring 685.000 danske kroner - er på spil, er reglerne, at man ikke må have sex med de andre deltagere. Ingen kys. Ingen seksuel berøring.

Overtræder deltagerne reglerne, bliver der trukket en pæn portion penge fra den samlede pulje. Hverken deltagerne eller seerne ved, hvor mange penge det drejer sig om, før skaden er sket.

Det fik Sharron Townsend og Rhonda Paul at føle, da de i løbet af sæsonen fik lov til at tilbringe tid sammen i den private suite.

Her formåede de at skrabe sammen til en bøde på samlet 16.000 dollars - 110.000 kroner - selvom de altså ikke gik hele vejen. I løbet af sæsonen kommer det nemlig frem, at et samleje bliver straffet med en 20.000 dollars - 138.000 kroner - stor reducering af præmiepuljen.

Et kys koster blandt andet 3000 dollars - 20.800 kroner - mens en omgang oralsex koster det dobbelte, 6000 dollars - 41.600 kroner.

'Too Hot to Handle' havde premiere 17. april og er lynhurtigt strøget til tops som det mest sete på Netflix. Senest har streamingtjenesten også haft stor succes med realityprogrammer som 'Love is Blind'.

