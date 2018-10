25 år efter kassesucces: Sådan ser de ud i dag

Til februar er det præcis 25 år siden, komediefilmen 'Mrs. Doubtfire' ramte det hvide lærred.

I anledning af det kommende jubilæum for succesfilmen, hvor den i dag afdøde Robin Williams gør det som mand, der klæder sig ud som kvindelig babysitter i et forsøg på at få tid sammen med sine elskede børn, mødtes skuespillerne for nylig til en hemmelig genforening.

39-årige Lisa Jakub, der i 'Mrs. Doubtfire' spiller storesøsteren Lydia 'Lydie' Hillard, var forinden kommet med hentydninger til sine mere end 10.000 Facebook-følgere om, at hun var på vej til et hemmeligt møde med nogle 'falske søskende, hun engang havde'. Kort efter kunne hun afsløre, at det var hendes nu 31-årige film-lillesøster Mara Wilson og Matthew Lawrence, 38, som spillede henholdsvis lillesøster Natalie og bror Chris.

Mødtes på restaurant

Og ikke nok med det. Også 65-årige Pierce Brosnan dukkede op til den uofficielle genforening med børneflokken fra kassesuccesen fra 1994.

Lisa Jakub har lagt to opslag på sin Instagram-profil – et billede og en video fra det hyggelige møde, der tilsyneladende fandt sted på en restaurant.

Pierce Brosnan, der i filmen spillede mor Mirandas (spillet af Sally Field) flirt, har desuden også lagt billeder op fra samme dag.