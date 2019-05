Anmelderne er vilde med ny Tarantino-film

Filminstruktøren Quentin Tarantino har ifølge anmeldere og publikum bedrevet et storslået film, der tirsdag havde premiere på filmfestivalen i Cannes.

Hans seneste film, 'Once Upon a Time in Hollywood', blev således modtaget med stående ovationer af publikum i seks minutter ifølge filmmagasinet The Hollywood Reporter.

Og de første anmeldelser er også særdeles positive over for stjerneinstruktørens bidrag til filmfestivalen.

De britiske aviser The Guardian og The Telegraph giver således begge filmen fem stjerner, det maksimale på skalaen, efter at den er blevet vist for første gang på filmfestivalen i Cannes.

The Guardians anmelder Peter Bradshaw mener 'ganske enkelt', at det ikke er muligt at se filmen uden at blive fanget af dens mange 'fornøjelige øjeblikke'.

Anmelder hos The Telegraph Robbie Collin finder det forståeligt, hvis publikum har følt sig 'halvt elektrificeret og halvt skræmt' af filmen undervejs. Og det mener han på en god måde.

Anmelder hos det amerikanske underholdningsmagasin Variety Owen Gleiberman er ikke lige så begejstret som sine britiske kolleger.

Ifølge ham er filmen især i den første halvdel rigtig god, men i sidste ende er Tarantinos seneste værk ikke det 'mesterværk', han havde håbet på.

Inden filmens visning bad Quentin Tarantino sågar specifikt anmeldere om ikke at beskrive filmen på en sådan måde, at det kunne ødelægge filmoplevelsen for senere publikum.

I 1994 tog Tarantino festivalens hovedpris for sin kultklassiker 'Pulp Fiction'.

'Once Upon a Time in Hollywood' har Hollywood-stjerner såsom Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Margot Robbie på rollelisten.

Filmen får dansk premiere 15. august.