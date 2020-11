Bekræftet: Scorer kæmpe rolle

Mads Mikkelsen skal afløse skandaleramte Johnny Depp som skurken Gellert Grindelwald i 'Fantastiske skabninger 3'.

Det bekræfter produktionsselskabet Warner Bros. i en pressemeddelelse.

I sidste uge afviste Mads Mikkelsen ellers, at han var på vej ind i film-serien, der foregår i Harry Potter-universet.

- Det er på rygtebasis, mens vi snakker ... Så jeg ved lige så meget, som du ved fra aviserne. Jeg venter på telefonopkaldet, sagde Mads Mikkelsen til ign.com.

Sådan kan kun en ægte skurk snyde en hel verden.

Optagelserne til 'Fantastiske skabninger 3' er allerede i fuld gang i Warner Bros.-studierne i Leavesden ved London. Her skal Mads Mikkelsen blandt andet spille overfor Oscar-vinder Eddie Redmayne, Oscar-nominerede Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller og Callum Turner.

37 år gammel sag stormer ind på bestseller-liste

SKOVLER PENGE IND De to første 'Fantastiske skabninger'-film har været gigantiske indtjenings-succeser. 'Fantastiske skabninger og hvor de findes' fra 2016 indtjente 746 millioner dollar på verdensplan, hvilket rakte til en 8. plads det år. 'Fantastiske skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser' fra 2018 indtjente 655 millioner dollar det år, hvilket gjorde filmen til den tiende største pengemaskine. Begge film havde et budget på omkring 200 millioner dollar.

Tvunget ud

54-årige Mads Mikkelsen har tidligere spillet skurk med succes - blandt andet som Kaecilius i 'Doctor Strange' og som Dr. Hannibal Lecter.

Johnny Depp har spillet Grindelwald i de to første film, men blev tvunget ud, efter han tabte en retssag mod et engelsk medie, der havde skrevet, han havde slået sin ekskone.

'Warner Bros. har bedt mig om at trække mig fra rollen som Grindewald i 'Fantastiske skabninger,' og det ønske respekterer og efterkommer jeg,' skrev Johnny Depp 6. november på sin Instagram-profil.

Ifølge forlydender vil Depp stadig modtage et tocifret millionbeløb i amerikanske dollar for den ene scene, han nåede at optage.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der laves fem film i serien. 'Fantastiske skabninger 3' får premiere 15. juli 2022.

Afslører første smugkig på ny dansk Netflix-serie