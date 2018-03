Blandt misbrug og fattigdom: Filmskaber hev familien med til filippinsk landsby i et år

Mikala Krogh er aktuel med filmen A Year Of Hope. Den portrætterer organisationen Stairway, der med danske Lars Jørgensen i spidsen, tager udsatte fillipinske gadebørn fra misbrug til et bedre sted med omsorg og undervisning

Hvert år tager foreningen Stairway 14 udsatte drengebørn fra de farlige gader i Manila og forsøger at tage sig af dem, så de på ny vil kunne fungere som normale samfundsborgere med uddannelse, omsorg og følelsen af at have en familie.

Det er omdrejningspunktet for Mikala Kroghs nyeste film, A Year Of Hope, der har præmiere i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.

- Der er 100 mio. gadebørn i verden. Men det er bare et tal. Jeg ville vildt gerne vise, hvordan man kan give dem værdighed, kærlighed og håb. Og vise, hvordan de kan få en plads tilbage i samfundet, fortæller Mikala Krogh.

Bindeleddet mellem hende og Stairway er en dansk forbindelse. Stairway er nemlig grundlagt af Lars Jørgensen fra Vejle, der har dedikeret sit liv til at redde børnene fra misbrug. Han og konen har således boet i Filippinerne de sidste 28 år for at forsøge at hjælpe børn væk fra gaden og tilbage i livet.

Læs et stort interview med Lars Jørgensen om hans lange liv langt fra Danmark blandt fattigdom og misbrug:

Paradis kan også være helvede: Dansk familiefar har viet sit liv til misbrugte gadebørn

- Jeg synes, det er fuldkommen fantastisk, at de er nået så bredt ud. Og de (Stairway, red.) har kun lokale, der arbejder der. Og så er det bare en fantastisk historie med det her ægtepar. De har skabt et livsværk og rent faktisk gjort noget, rigtig mange danskere snakker om at ville gøre, men aldrig får gjort.

Den 44-årige dokumentarist hev familien, hendes kæreste og deres tre børn, med til en lille landsby i Filippinerne, hvor de boede i et helt år under optagelserne. Det var vigtigt for at kunne lære kulturen, samfundet og børnene ordentligt at kende.

- Vi boede i et lille hus i landsbyen ved siden af. Min familie syntes selvfølgelig, det var hårdt. Vi måtte lære at leve med koldt vand, strømsvigt, tyfoner, jordskred - altså, den filippinske virkelighed. Men jeg tror da også, at det har været sundt for børnene. De har lært noget om verden, fortæller hun. Hendes sidste film udkom i 2014 og handlede om Ekstra Bladet.

Filmen bliver vist tre gange, 19/3, 21/3 og 25/3, i København. Se de præcise tidspunkter og biografer på cphdox.dk.