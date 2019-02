Chris Tucker bekræfter: Rush Hour 4 er på vej

Komikeren og skuespilleren Chris Tucker dannede fra 1998 og frem til år 2007 makkerpar med karate-eksperten og skuespilleren Jackie Chan i de populære buddycop-film 'Rush Hour' Det resulterede i en trilogi, hvor de hårdtslående action-strømere i den grad charmerede sig ind på verdens biiografpublikum.

Der har længe svirret rygter om, at den 47-årige Chris Tucker og den 64-årige Jackie Chan ville kaste sig ud i en 'Rush Hour 4', og det er nu her i 2019 - hele 12 år efter den sidste film - blevet bekræftet af Chris Tucker. Der ER en 'Rush Hour 4' på vej.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro - og Chris Tucker bekræfter det selv i podcasten Winging It.

Og på verdens største filmhjemmeside IMDB er 'Rush Hour 4' også allerede registreret som en kommende film.

Chris Tucker og Jackie Chan ses her i Rush Hour 2. (Foto: DR)

I podcasten Winging It siger Chris Tucker blandt andet følgende:

- Vi arbejder på nogle detaljer i manuskriptet nu, så vi forsøger at få filmen produceret. Jackie Chan ønsker at lave filmen. Jeg ønsker at lave den. Filmselskabet ønsker at lave den. Så nu skal den bare laves.

Og til en ESPN-podcast ved navn The Plug har Chris Tucker sagt følgende:

- Det sker. Det her bliver 'the rush of all rushes'. Jackie er klar, og vi vil lave den her film, så folk aldrig nogensinde vil glemme den igen.

Alt peger altså heldigvis frem mod, at vestens største kæft møder østens hurtigste næver, når Chris Tucker og Jackie Chan igen skal danne makkerpar i 'Rush Hour 4'.