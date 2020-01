Dansk-syrisk dokumentar nomineret til en Oscar

Den dansk-syriske dokumentar 'The Cave' er en af fem nominerede til en Oscar i kategorien 'Bedste Dokumentar'.

Det er blevet offentliggjort mandag eftermiddag.

Den handler om en kvindelig læge, der leder et underjordisk hospital i den syriske provins Al-Ghouta.

Dokumentaren har danske producere, dansk producent, danske klippere og dansk sound editor.

Dokumentaren udspiller sig primært under jorden. Foto: CAP/RFS Capital Pictures

'The Cave' er produceret af Danish Documentary Production, som også har produceret tyske 'Aquarela', som ligeledes er med på shortlisten.

Den havde dansk biografpremiere 9. januar.

De øvrige nominerede i kategorien 'Bedste Dokumentar' er 'American Factory', 'The Edge of Democracy', 'For Sama' og 'Honeyland'.

Uddelingen af oscarstatuetterne finder sted 9. februar i Dolby Theatre i Hollywood.

Det bliver ikke første gang, at Feras Fayyads navn bliver råbt op foran det stjernespækkede publikum til prisuddelingen.

For to år siden var han nomineret i samme kategori, Bedste Dokumentarfilm, for sin film 'Last Men in Aleppo', der også er en beretning fra den syriske borgerkrig.