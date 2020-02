Danskproduceret dokumentar må gå tomhændet fra oscarshow

Den dansk-syriske dokumentarfilm 'The Cave' må se sig slået af filmen 'American Factory' i kategorien Bedste Dokumentarfilm ved oscaruddelingen i Los Angeles.

'The Cave' var Danmarks eneste håb under den 92. oscaruddeling i Dolby Theatre i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Filmen er instrueret af syriske Feras Fayyad og produceret af Sigrid Dyekjær og Kirstine Barfod fra Danish Documentary Production A/S.

Den handler om en kvindelig læge, der under svære forhold leder et underjordisk hospital i den syriske provins Al-Ghouta.

Sigrid Dyekjær og Kirstine Barfod har tidligere kaldt filmen 'en feministisk fortælling'.

Tilmed fra en del af verden, som vi ikke kender så meget til, og om en ung kvinde, der vil ændre et mandsdomineret miljø.

I 'The Cave' følger man en kvindelig læge på et underjordisk hospital. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er da en sjov og vild oplevelse, har Sigrid Dyekjær tidligere sagt om oscaruddelingen.

- Men jeg laver jo ikke film for at få en Oscar, men for at ændre verden og oplyse mennesker om, hvad det er for en verden, vi lever i, så de kan træffe nogle gode beslutninger for deres liv.

Og det blev altså i stedet favoritten, 'American Factory', der løb med den gyldne statuette.

Dokumentarfilmen handler ifølge Soundvenue om et voldsomt kultursammenstød mellem USA og Kina fortalt igennem historien om en enkelt fabrik.

Optaget over mere end tre år følger man en General Motors-fabrik i Ohio, der har måtte dreje nøglen om.

Men inden længe dukker redningen op i form af en kinesisk fabrikant af bilruder, som ønsker at udvide dens territorie og opkøber ved filmens begyndelse den forladte fabrik, installerer nyt udstyr og - vigtigst af alt - genhyrer en lang række af de arbejdere, der havde mistet deres job.

Samtidig medbringer bilrudefabrikanten også en stor mængde kinesiske fabriksarbejdere. Hvad der starter som en solstrålehistorie, udvikler sig hurtigt i en mere kompleks retning.