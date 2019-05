Disney ændrer elsket klassiker

For knap en måned siden begejstrede Disney deres mange fans, da de offentliggjorde på Twitter, at 'Lady og Vaganbonden' får et ansigtsløft i løbet af 2019.

Filmen bliver tilgængelig på Disneys nye streamingtjeneste, som efter planen bliver lanceres 12. november.

I den nye udgave er det stjerneduoen Tessa Thompson og Justin Theroux, der lægger stemme til 'Lady og Vagabonden'. Den amerikanske musiker Janelle Monáe er også med på rollelisten og bidrager også med musik til filmen.

Tessa Thompson får æren af at lægge stemme til Lady i genindspilningen. Foto: Andrew H. Walker/BEI/REX/Shutterstock

Justin Theroux skal forsøge at charmere Lady i genindspilningen af 'Lady og vagabonden'. Gregory Pace/REX/Shutterstock

Ifølge kilder tæt på projektet er en af sangene en helt ny version af den sang, der bliver sunget af de to siamesiske katte, der i originalen bliver sunget af Peggy Lee, skriver det amerikanske magasin Variety.

Ifølge magasinet har karaktererne længe været anset som en problematisk fremstilling af asiatisk kultur og i den nye version, skal de ikke længere være siamesiske katte.

Det er ikke første gang, at Disney ændrer i karaktererne eller sletter scener i deres klassiske film.

For to uger siden kom det frem i det anerkendte medie The Holywood Reporter, at scenen fra filmen 'Dumbo' med en gruppe cigarrygende krager ikke bliver at finde, når filmen kommer på Disneys kommende streamingtjeneste.

Årsagen er, at gruppens leder hedder Jim Crow i den engelske udgave og er opkaldt efter den lov, der legaliserede raceadskillelse i USA efter borgerkrigen.

I genindspilningen af Disney-klassikeren 'Skønheden og Udyret', hvor Emma Watson og Dan Stevens spillede det umage par i rollen som Belle og udyret, var karakteren Le Fou portrætteret som homoseksuel.

I de to kommende genindspillinger 'Aladdin' og 'Mulan' vil der også være et øget fokus på, at skuespillerne i filmen afspejler de miljøer, som filmen udspiller sig i, skriver Variety.

