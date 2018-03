Doping-dokumentar slår danske Oscar-produktioner

Bedste film: 'The Shape of Water'

Bedste kvindelige hovedrolle: Frances McDormand – ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Bedste mandlige hovedrolle: Gary Oldman - ’Darkest Hour’

Bedste kvindelige birolle: Allison Janney for 'I, Tonya'

Bedste mandlige birolle: Sam Rockwell – ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Bedste instruktør: Guillermo del Toro - 'The Shape of Water'

Bedste originale manuskript: 'Get out'

Bedste filmmanuskript (adapteret manuskript): 'Call me by your name'

Bedste udenlandske film: 'A fantastic woman'

Bedste animationsfilm: 'Coco'

Bedste dokumentarfilm: 'Icarus'

Bedste korte dokumentarfilm: 'Heaven is a traffic jam on the 405'

Bedste originale sang: ’Remember Me’ fra 'Coco'

Bedste produktionsdesign: 'The Shape of Water'

Bedste fotografering: ’Blade Runner 2049’ - Roger Deakins

Bedste kostumedesign: ’Phantom Thread’​

Bedste lydredigering: 'Dunkirk'

Bedste lydmix: 'Dunkirk'

Bedste animerede kortfilm: 'Dear Basketball'

Bedste kortfilm: 'The silent child'

Bedste originale musik: 'The Shape of Water'

Bedste visuelle effekter: 'Blade runner 2049'

Bedste filmredigering: 'Dunkirk'

Bedste hår- og makeupstyling: 'Darkest hour'