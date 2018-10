Efter 15 år: Verdensstjerne skrottet

Disney vil genindspille 'Pirates of the Caribbean'-filmene uden Hollywood-stjernen som Jack Sparrow

I de sidste 15 år har Johnny Depp spillet fem film som piraten Jack Sparrow i 'Pirates of the Caribbean'-filmene.

Filmene har indtjent milliarder af kroner og gjort Depp til en af Hollywoods største stjerner.

Men nu er det slut.- I hvert fald ifølge filmenes orginale manuskript-forfatter, Stuart Beattie.

Johnny Depp har slået sig på rockmusikken som guitarist i Hollywood Vampires med bl.a. Alice Cooper. AP Photo

- Han har haft en god runde, gjort figuren Jack Sparrow til sin egen, og det er blevet den, han er mest berømt for.

- Og børn over hele verden elsker ham for figuren. Så det har været fedt for ham. Og det har været fedt for os, siger Stuart Beattie til DailyMail TV.

I den forløbne uge kom det frem, at Disney-koncernen overvejer en genindspilning af filmene, og forfatterne Rhett Reese og Paul Wernick er blevet kontaktet for at stå for manuskripterne.

Men det bliver altså uden Johnny Depp i hovedrollen - uden at det forklares, hvorfor han er blevet droppet.

