Ekstra Bladet skal til Kina

Dokumentarfilmen 'Ekstra Bladet uden for citat' får premiere på en af Kinas største streamingtjenester

Nu skal kineserne også lære om Ekstra Bladet.

Dokumentarfilmen 'Ekstra Bladet uden for citat' entrerer i denne uge en af Kinas største streamingtjenester Tencent Video.

'Ekstra Bladet uden for citat', der viser avisens kamp for pressefrihed i en tid med faldende oplagstal, havde dansk premiere i 2014.

Siden er den blæst op på biograflærreder kloden over med den internationale titel 'The Newsroom'. Filmen havde premiere i Kina i 2016 på Beijings filmfestival.

Vigtig milepæl

Streamingtjenesten Tencent Video havde ifølge egne tal 62,6 millioner betalende abonnenter i slutningen af februar sidste år.

Dokumentarfilmens producent, Sigrid Dyekjær, glæder sig naturligt over, at 'Ekstra Bladet uden for citat' nu også når den brede offentlighed i Kina.

- At få filmen distribueret til det kinesiske marked i samarbejde med det femtestørste teknologiselskab i verden er en vigtig milepæl for os.

- Dette handler ikke bare om volumen, men i lige så høj grad om at sikre kendskabet til ytringsfrihed og den frie presse for os, siger hun i en pressemeddelelse.

Filmen er instrueret af den prisbelønnede danske instruktør Mikala Krogh og produceret af Sigrid Dyekjær, Danish Documentary i samarbejde med Det Danske Filminstitut og TV2 Danmark og med støtte fra Undervisningsministeret.