Få et smugkig her: Sådan bliver ny Aladdin-film

Disneys genindspilninger af tidligere tiders storslåede tegnefilms-succeser fortsætter med umindsket styrke.

Efter genindspilninger af klassikere som 'Skønheden og Udyret' samt 'Junglebogen', er turen nu kommet til 'Aladdin', der var en af 90'ernes mest succesfulde Disney-tegnefilm.

Til at levendegøre historien om gadedrengen Aladdin ses Mena Massoud i rollen som Aladdin, Naomi Scott som prinsesse Jasmin, Marwan Kenzari som skurken Jafar, og ikke mindst Will Smith som lampeånden Genie - en rolle, som allerede under indspilningerne blev negativt modtaget af den oprindelige tegnefilms fans.

Verdensstjerne til grin efter trailer

Filmen er instrueret af Guy Ritchie, der brød igennem med 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' i 1998 - og siden har instrueret blandt andet Robert Downey Jr. i rollen som Sherlock Holmes.

'Aladdin' er blot en af flere filmatiseringer af Disney-klassikere, der er på vej. I 2019 rammer nye versioner af 'Dumbo' og 'Løvernes Konge' også danske biografer.

