Går amok på Greta Thunberg: 'Mopset svensk barn'

I forbindelse med premieren på Wulffmorgenthalers nye film beskylder Dolph klima-aktivisten Greta Thunberg for at være en sur svensk pige, der vil pjække fra skole

Flodhesten Dolph, der er kendt for sit iltre temperament, revser et utal af kendte personligheder i en ny video, hvor han skal i biografen for at anmelde Wulffmorgentalers nye film. En af de personer, der får en hård medfart, er den unge klima-aktivist Greta Thunberg, der ifølge Dolph vil gøre alt for at for at slippe for skole.

Den satiriske karakter Dolph er kendt for, at han på brutal vis sætter ord på noget af det, nogle mennesker selv grubler over, men ikke altid siger højt.

Flodhesten, der har et træbat som sit fortrukne våben, refererer til, at Greta Thunberg førhen skole-strejkede for klimaet med krav om, at politikerne skulle tage klimaforandringerne alvorligt.

Hør Dolph sige sin ærlige mening om Greta Thunberg i klippet over artiklen. Du kan se hele videoen her.

Nu skole-strejker Greta Thunberg ikke længere. Efter folkeskolen besluttede hun sig for at tage et sabbatår, så hun i stedet kunne fortsætte sin kamp for klimaet på fuld tid. Hun skal i dag deltage i klimatopmødet i FN's hovedkvarter i New York. Og om tre måneder er hun inviteret til et andet klimamøde i Chiles hovedstad, Santiago.

Wulff og Morgenthalers nye film, 'Mugge og vejfesten', har premiere 26. september.