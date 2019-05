'Game of Thrones'-stjerne deler ikonisk bag scenen-billede

Bølgerne er gået højt, siden det allersidste afsnit af HBO's hitserien blev frigivet på streaming-tjenesten.

Meget hurtigt blev finaleafsnittet det markant lavest ratede af alle seriens 73 episoder, og anmeldere - herunder Ekstra Bladets egen - havde også travlt med at sable slutningen ned.

Inden længe havde vrede fans rottet sig sammen med en underskriftindsamling, der forlangte en omskrivning af hele seriens ottende sæson.

Den massive kritik og særligt underskriftindsamlingen blev en kende for meget for en af seriens helt store stjerner, Sophie Turner. I et interview med New York Times kalder hun kritikken af manuskriptforfatterne for 'respektløs'.

Nu er det lykkedes selvsamme Sophie Turner, der nu gennem otte sæsoner har bestredet rollen som Sansa Stark, at flytte noget af det negative fokus.

Med et 'behind the scenes'-billede af sig selv og sine to seriesøskende, Isaac Wright og Maisie Williams, trækker den 23-årige skuespiller nu overskrifter verden over for at have delt 'det bedste' finalebillede fra 'Game of Thrones'.

Sophie Turner er i forvejen kendt for at have delt flere sjove billeder fra produktionen på Instagram. Blandt andet, da hun fejrede at have rundet sine første seks millioner følgere på det sociale medie med dette billede:

Men nu har hun altså muligvis taget prisen med dette billede af de tre unge skuespillere i hver deres lettere besynderlige øjeblik:

Til billedet har Sophie Turner skrevet ordene 'The pack survived' (flokken overlevede, red.), hvilket i øvrigt er en reference til den tatovering, det for omkring et år siden blev afsløret, at hun havde fået.

Tatoveringen har nu efter seriens afslutning vist sig at have været en kæmpe stor spoiler uden at nogen rigtigt - før nu - har bidt mærke i det, skriver blandt andre Huffington Post.

I kommentarerne under Sophie Turners nyeste bag scenerne-foto har skuespilleren Isaac Wright kækt skrevet ordene: 'Det er først nu, at jeg opdager flasken oven på mit hoved lol' - en slet skjult hentydning til de mange fans, der var hurtigt til at opdage endnu et kæmpe-koks i seriens afsluttende sæson.