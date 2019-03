Gangsterfilm bliver topscorer ved Bodilprisen

Selv om filmen "Holiday" ikke har været en stor publikumssucces, så fik den danske gangsterfilm lørdag aften et skulderklap af de danske anmeldere.

Filmen, som kun har solgt 2705 biografbilletter siden premieren i oktober, blev nemlig den absolutte topscorer ved den årlige uddeling af Bodilprisen, som er de danske filmkritikeres pris.

Hele fire gange kunne holdet bag "Holiday" hente en af de eftertragtede bodilstatuetter på scenen i Stærekassen ved Det Kongelige Teater i København, hvor prisuddelingen fandt sted.

Filmen modtog blandt andet prisen for den bedste danske film.

"Holiday" er den svenske instruktør Isabella Eklöfs spillefilmdebut og handler om den unge kvinde Sascha, som er taget på ferie i en luksusvilla ved den tyrkiske riviera.

Her indlogerer hun sig som elskerinde hos den utilregnelige narkogangster Michael, som udsætter hende for utallige ydmygelser og gør hendes liv til et helvede.

- Med "Holiday" serverer hun (instruktør Isabella Eklöf, red.) subtil kapitalismekritik og modige, feministiske pointer i en æstetisk overlegen indpakning, lød det i motiveringstalen, da "Holiday" modtog prisen for "Bedste danske film".

Rollen som Sascha bliver spillet af 24-årige Victoria Carmen Sonne, og hun kunne hente en bodilstatuette på scenen for den bedste kvindelige hovedrolle.

Rollen som gangsteren Michael bliver spillet af 48-årige Lai Yde Holgaard, som blandt andet har medvirket i DR's dramaserie "Bedrag", og han modtog prisen for den bedste mandlige birolle for sin rolle i "Holiday".

Derudover kunne filmens fotograf, Nadim Carlsen, lade sig hylde, da han modtog prisen for den bedste fotograf.

Det var ellers Paprika Steens julefilm "Den tid på året" og Niclas Bendixens komediefilm "Ditte og Louise", som havde store chancer for prishøst ved uddelingen af Bodilprisen 2019.

Begge film var således nomineret seks gange.

Men holdet bag "Ditte og Louise" måtte gå tomhændet hjem uden en eneste statuette, mens "Den tid på året" vandt en enkelt pris for det bedste manuskript, som gik til filmens manuskriptforfatter, Jakob Weis.

Prisen for den bedste mandlige hovedrolle gik til Jakob Cedergren. Han vandt prisen for sin rolle som politibetjenten Asger Holm i "Den skyldige".

Den danske thriller blev også hyldet med en ny Bodil, som blev uddelt for første gang i år. Nemlig den såkaldte Blockbuster Talentprisen. Den gik til svenske Gustav Möller, som debuterede som spillefilminstruktør med "Den skyldige".

Blockbuster Talentprisen har til formål at hylde nye filmtalenter, der på baggrund af deres indsats i det forgangne år vurderes at gå en stor fremtid i møde.

Bodilprisen er Danmarks ældste filmpris og blev uddelt første gang i 1948. Aftenens uddeling var således nummer 72.

Årets værter var skuespiller Iben Hjejle og tv-vært Signe Lindkvist.