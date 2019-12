'Godfather'-stjerne er død

Den amerikanske skuespiller Danny Aiello, der blandt andet er kendt fra filmen 'Godfather', er død. Han blev 86 år.

Det bekræfter Aiellos agent, Jennifer De Chiara, i en mail til New York Times.

Dødsfaldet skete torsdag. Det fortæller den afdøde skuespillers manager, Tracy Miller, til Fox News.

- Det er med stor sorg, at vi kan fortælle, at Danny Aiello, højtelsket mand, far, bedstefar, skuespiller og musiker, i går aftes gik bort efter kort tids sygdom, siger manageren.

Det er endnu uvist, hvilken sygdom der er tale om.

Ifølge TMZ blev skuespilleren pludselig dårlig og blev derfor sendt på hospitalet til behandling. Her blev han ifølge mediet ramt af en infektion, og han døde torsdag aften - kort efter familien var kommet på besøg hos ham.

Danny Aiello nåede en lang og succesfuld karriere i Hollywood, hvor han fik sit gennembrud i starten af 1970'erne med en rolle i filmen 'Bang the Drum Slowly' med Robert De Niro i 1973. Året efter spillede han med i den anden af filmene i 'Godfather'-trilogien.

I 1989 blev han nomineret til en Oscar for bedste mandlige birolle for sin rolle som Salvatore 'Sal' Frangione i filmen 'Do the Right Thing'.

Danny Aiello efterlader sig kone og tre børn. Hans fjerde barn, Danny Aiello III, døde af kræft i 2010.

